Celou cestu na umělé ventilaci. Sanitky převezou ze Zlína do Prahy pacienty v nejtěžším stavu

U této pětice pacientů se zdravotní stav v souvislosti s covid-19 zkomplikoval natolik, že musejí mít nezbytnou podporu dechu i krevního oběhu. „Při předání do sanitky, během několikahodinové cesty do Prahy , i při převzetí v Motole u nich musí být zajištěna nepřetržitá umělá plicní ventilace, bez ní by nebyli schopni přežít,“ popsal Gabrhelík.

Z nemocnic na východě Moravy, která patří již několik týdnů k nejpostiženějším regionům v zemi, se do Motola vydají čtyři muži a jedna žena ve věku od 44 do 64 let. Po dvou pacientech odesílají Uherskohradišťská a Kroměřížská nemocnice, jednoho Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Jak prozradil Právu mluvčí nemocnic Egon Havrlant, sanitky hned ráno naberou v nemocnicích pacienty a vydají se do Kroměříže. Zde se sešikují spolu s policejním doprovodem a společně v koloně vyrazí po dálnici do Prahy. Péči o ně v Praze převezme klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.