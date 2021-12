Část dětí se zřejmě delších vánočních prázdnin dočká

Na neprodlužování vánočních prázdnin se už dříve dohodli končící ministr Robert Plaga (za ANO) a jeho pravděpodobný nástupce Petr Gazdík (STAN). Prázdniny by tak měly začít ve čtvrtek 23. prosince.

V pondělí ale liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) opět navrhl, aby děti šly do školy naposledy v pátek 17. prosince.

Ke zmírnění epidemie by prodloužení prázdnin mohlo přispět podle moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO) nebo olomouckého hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN).

Část ředitelů nicméně naráží na to, že ředitelské volno vyhlašovali již k prodloužení podzimních prázdnin a další nemají k dispozici. Na to vánoční by potřebovali tři dny. Každý ředitel disponuje ze zákona ve školním roce pěti dny ředitelského volna.