Klaus: Být v EU, tak po sobě Češi a Slováci stříleli

„Mohlo to dopadnout strašně špatně, když vidíme, co se děje na Ukrajině a co se dělo v bývalého Jugoslávii. Když jsme se v roce 1992 setkali v Brně, Československo už bylo rozdělené. Nám šlo o tom, abychom po sobě nestříleli,“ řekl Klaus. „Zásada byla, abychom nedopustili konflikt mezi našimi národy,“ dodal Mečiar.

Slovenský expremiér tvrdil, že byli lidé, kteří chtěli bojovat, ale s Klausem řešili, aby se to nestalo. „Nenechali jsme si do toho mluvit,“ zdůraznil Mečiar. Klaus k tomu dodal, že bylo štěstí, že do rozdělení federace ve světě nikdo nemluvil, protože ostatní mocnosti se v té době potýkaly s vlastními problémy. „Pokud bychom byli tehdy v Evropské unii, tak bychom po sobě stříleli určitě,“ dodal Klaus, který podobně jako Mečiar během diskuse přecházel vůči novinářům do konfrontačního tónu.