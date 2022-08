Budíček pro české klimaskeptiky, píše o požáru Českého Švýcarska The Guardian

„Má-li Česká republika dokončit cestu z hluboké skepse ke klimatické změně k plnému uznání krize globálního oteplování, může společná zkušenost s probuzením do pronikajícího zápachu kouře znamenat zlom,“ uvádí The Guardian .

Do té doby prý Češi znali záběry podobné těm z Českého Švýcarska pouze z hollywoodských katastrofických filmů nebo zpravodajských záběrů z jižních oblastí.

Právě tento zážitek by podle listu mohl způsobit obrat vztahu českých občanů ke světové klimatické změně. Podle průzkumu sice 93 procent Čechů souhlasí s tím, že globální oteplování existuje, ale pouze 39 procent si myslí, že se jich osobně dotkne.

The Guardian upozorňuje na to, že současný premiér České republiky Petr Fiala (ODS) vede stranu, která je považovaná za klimaskeptickou. Nicméně i on ve světle požáru veřejně uznal, že klima se mění a že tato změna má vliv i na šíření požárů.