Bude se rozvolňovat rychleji, naznačil Arenberger

Pokud se bude epidemická situace vyvíjet i nadále příznivě a čísla statistik budou stále klesat, mohl by se podle ministra například teoreticky spojit rozvolňovací třetí a čtvrtý balíček.

„Snažíme se stavět vše na epidemiologických datech, nikoliv na datech v kalendáři. Proto je to v těch balíčcích,” uvedl Arenberger s tím, že to ale musí nejdříve probrat epidemiologové.

Nyní se například diskutuje o tom, zda by se 17. května již mohly otevřít restaurační zahrádky. Proti tomuto kroku se staví negativně Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vedená epidemiologem Petrem Smejkalem. Arenberger se ale bude snažit, o co nejrychlejší otevření zahrádek. Ty se totiž s příchodem hezkého a teplého počasí otevřely víceméně samy s tím, jak lidé vyšli do ulic.

Arenberger v hroznech lidí u výdejních okýnek ale nevidí větší problém. „Čísla nejsou nijak dramatická, chápu, že se občas u okénka vytvoří hrozen lidí,” řekl ministr s odkazem na data společnosti Google o mobilitě lidí.

Prioritou jsou prý stále školy

K většímu rozvolnění oblastí společenského života by podle ministra měla přispět i proočkovanost a promořenost populace. Alespoň první dávku vakcíny proti koronaviru dostalo zhruba 28 procent lidí, kompletně ukončené očkování mělo k pátku necelých 12 procent dospělé populace.

V pořadu ale zopakoval, že prioritou státu jsou stále školy a návrat všech studentů do škol. „Určitě jde o to, abychom zrušili primárně rotace, protože jsou složité a komplikují v rodinách život. Ty nás pálí asi nejvíc. Co se týče třeba vysokoškoláků, tak tam vnímáme to, že praktická výuka už bude otevřená, a to ostatní, sice komplikovaně, se dá doučit on-line,” uvedl ministr.

Na to reagovala rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která připomněla, že vysokoškolští studenti se učí on-line už tři semestry a nyní by si po návratu do poslucháren užili ze semestru maximálně dva týdny.