Boom karavaningu zastihl Česko nepřipravené

Podle karavanistů by nevznikaly, kdyby se na ně nezapomínalo a stát cíleně budoval parkoviště pro karavany. V Německu je jich 7000, v Česku dvacet.

„Pro nás je to zásadní problém. Není to sice nezákonné, je to ale neúnosné. Parkoviště nejsou kempy a nemohou je jakkoli nahradit. Není možné na nich bivakovat,“ řekl Právu Antonín Tůma z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras na Blanensku.