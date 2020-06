Bolševická cenzura, vrhli se poslanci na Filipa, když zakázal mluvit Pirátovi

Poslanci se ve čtvrtek večer pohádali kvůli tomu, že místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) přerušil vystoupení Piráta Jana Lipavského a odebral mu slovo. Udělal to při mimořádné schůzi, kde se řešil nákup zdravotnických pomůcek a intervence státu v soukromých firmách. Je to bolševická cenzura a návrat do 50. let, vmetli mu opoziční poslanci.