Blatný a Plaga jsou obětní beránci. Odvolat je může jen psychopat, tvrdí opozice

„Než dělat kosmetické změny ve vládě pár měsíců před volbami na přání prezidenta, nebo zde mít úřednickou vládu bez důvěry, pak by bylo férovější, rozpustit Sněmovnu a do prázdnin realizovat předčasné volby,” reagoval pro Novinky šéf lidovců Marian Jurečka.

„Změna ministrů uprostřed procesu návratu žáků do škol může způsobit jen zmatky. Oba ministři, možná trochu pozdě, ukázali vlastní názor. To premiér neodpouští,” doplnil.

Odlišně to vidí ale šéf SPD Tomio Okamura. „Tato vláda ztratila důvěru většiny občanů, takže by neschopní ministři, kteří zklamali, měli podat ihned demisi, a místo nich by měli nastoupit odborníci - a demise by se měla týkat i ministra vnitra (Jana) Hamáčka a ministra zahraničí (Tomáše) Petříčka,” napsal v SMS Novinkám.