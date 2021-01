Blatný: 4. stupeň PES nejdříve v půlce února. Starší žáci by se ale mohli vrátit už dříve

Novinářům to v pátek po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný, na Twitteru o tom informoval také ministr školství Robert Plaga (oba za ANO). Upraví se podle nich i provoz malotřídek. Odkdy se tak stane, by se mělo rozhodnout příští týden.

Úpravy ve školské části matice PES 2.0 počítají nejen s možností návratu maturantů, resp. závěrečných ročníků SŠ a ZŠ, ale podařilo se nám s @ZdravkoOnline domluvit i na provozu malotřídních škol už ve stupni 5. — Robert Plaga (@RobertPlaga) January 22, 2021

„Snažíme se do škol dostat žáky praktických škol, závěrečné ročníky základních škol a maturanty,“ řekl v ČT Plaga.

Výpadek je velký

„Jsou to žáci, kteří ukončují základní a střední školy a chtějí pokračovat dál. Výpadek je velký, je potřeba se co nejrychleji vrátit k výuce,“ pokračoval Plaga. Zásadní je ale podle něj epidemiologická situace. „Všichni z nás si přejí návrat dětí do škol, ale primární hledisko musí být zdravotní. Kritéria, která nastavil ministr zdravotnictví, jsou k návratu žáků do škol klíčová,“ řekl.

V současnosti jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní žáci se vzdělávají povinně distančním způsobem.

Vláda nyní podmiňuje rozvolnění opatření poklesem hospitalizací ze současných šesti tisíc na polovinu.

„Abychom mohli uvažovat o čtvrtém stupni, muselo by být v nemocnicích maximálně tři tisíce lidí a 400 na jednotkách intenzivní péče,“ shrnul Blatný. „Pokud se pokles zpomalí, nebo i poroste, nebudeme o tom ani uvažovat,“ dodal.

Zbývající žáci 1. stupně až po polovině února?

Česko by se z nejvyššího pátého do nižšího čtvrtého protiepidemického stupně s mírnějšími omezeními mohlo přesunout nejdřív v polovině února, do té doby by počet pacientů v nemocnicích mohl klesnout právě pod 3000. „A až poté by se mohli vrátit do tříd také zbývající žáci prvního stupně ZŠ,” doplnil Blatný v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce.

Podle něj epidemická situace neumožňuje, aby se mladší školáci od 1. února vrátili do škol. „Úplné otevření prvního stupně základních škol je málo pravděpodobné... Neumím si představit, že by se uvedlo do chodu nějakých 300 tisíc dětí a s tím jejich 200 tisíc rodičů," poznamenal. Potvrdil ale, že je od února je reálný návrat žáků devátých tříd a maturantů.

Zástupci škol hodnotí avizované úpravy v systému PES ve školství spíš zdrženlivě. S návratem závěrečných ročníků do lavic v současném pátém stupni souhlasí, zatím ale čekají na podrobnosti o podmínkách prezenční výuky.

Pokud by se při ní jako na podzim nesměli potkávat žáci z různých tříd, výuku by to podle zástupců středních škol opět zkomplikovalo. Případné rozhodnutí o návratu celého prvního stupně základních škol by podle Asociace ředitelů základních škol Michala Černého měla doprovázet další opatření proti epidemii.

Skiareály dál musí čekat

Vláda rovněž v týdnu jednala o uvolnění lyžařských areálů. Blatný řekl, že vleky se nezprovozní dřív než na přelomu ledna a února, kdy už začnou jarní prázdniny v řadě okresů.

„Chtěl bych jasně říct, že z epidemiologického hlediska nevidíme problém ve vlastním provozu vleků. Ale je potřeba zajistit, aby otevření vleků výrazně nezvýšilo mobilitu v celé zemi,“ řekl ministr. „Nebude to znamenat, že se rodina z Brna s několika dětmi sebere a pojede do Krkonoš,“ dodal.

V ČR je nadále zakázáno poskytovat ubytovací služby s výjimkou služebních cest. Blatný upozornil, že někteří to obcházejí. „Jsou nabídky, že se dá zařídit dovolená jako služební cesta. Není to legální a může to ohrozit spuštění vleků,“ varoval.

Povinné respirátory?

Vláda zatím nebude povinně nařizovat nošení respirátorů druhé třídy v MHD a v obchodech, Blatný ale doporučil, aby je lidé už nyní nosili. Na rozdíl od roušek respirátory chrání před nákazou ty, kdo je nosí.