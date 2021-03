BIS: V případě Dukovan platí stanovisko bezpečnostní skupiny

„Stále platí stanovisko bezpečnostní skupiny, ve které jsou zastoupeny všechny tři zpravodajské služby a další instituce. Předpokládáme, že to bude ona, která připraví, a také bude vyhodnocovat tzv. bezpečnostní dotazníky vypracované zájemci o dostavbu,“ sdělil mluvčí kontrarozvědky Šticha.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v pátek ve Sněmovně řekl, že na dotazníku pracují bezpečnostní složky, zmocněnec pro jadernou energetiku, ministerstvo průmyslu či ČEZ. „Poté, co bude odsouhlasen, odešle se všem potenciálním uchazečům. Máme na to řádově šest měsíců. Do 30. listopadu se očekává, že definitivně potenciální uchazeči projeví či neprojeví zájem,“ uvedl.