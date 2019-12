Bezpečnostní rámy? Nemožné, shodují se nemocnice

I tak se ředitelé nemocnic i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) shodují, že zavedení nákladnějších opatření ve špitálech, například instalace bezpečnostních rámů, není na pořadu dne, provoz nemocnic by to spíš zatížilo. Vojtěch, který kvůli tragédii přerušil pracovní návštěvu Saúdské Arábie, novinářům řekl, že si neumí představit technické řešení, které by umožnilo kontrolu všech lidí, kteří do nemocnic vstupují.