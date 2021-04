Benešová by dotace z kapes daňových poplatníků Agrofertu nechala. Přijde jí to spravedlivé

<br>

Brusel, Evropská komise, přišel se závěrečnou verzí auditu týkajícího se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a holdingu Agrofert, který uložil do svěřenských fondů. Je premiér ve střetu zájmů?

To já nebudu posuzovat. To musí posoudit ti, kteří tam v tom Bruselu jsou.

Ti tvrdí, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Premiér či ministryně Klára Dostálová (za ANO) tvrdí, že ne.

To tvrdí auditoři. Na premiéra tam přišlo oznámení od pana Wagenknechta (pirátský senátor Lukáš Wagenknecht - pozn. red.). Je známo, že byli v silném sporu a že je to taková osobní msta. Teď je otázka, jestli to končí u těch auditorů. Měli by to vidět i ostatní v Evropské unii. Většinou by tyto věci měly končit před soudem. Soud je poslední tečka, to znamená Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Já si myslím, a on to tak říká, že splnil všechny předpoklady a nemůžou mu zpětně vymýšlet další nové a nové látky, aby ho dostali z politiky.

Vám tedy jako šéfce justice nevadí, že je premiér beneficientem, tedy konečným příjemcem peněz z Agrofertu, a jeho manželka je v radě. Nevidíte v tom střet zájmů?

Paní ministryně Dostálová uváděla, že nebudeme nic vracet, protože se fakticky nic nečerpalo.

Už mám věk, měl by se dát prostor mladším. Justice neutrpí, když odejdu. Marie Benešová

Z Evropské unie, ale ty peníze už firmy dostaly z českého rozpočtu, tudíž je zaplatili čeští daňoví poplatníci.

No dobře, ale taky něco pro to zemědělství asi udělaly, že jo. Takhle je to třeba hodnotit. Když ostatní firmy mají nárok, proč by neměly mít nárok i tyto. Měla by tu být nějaká vyvážená spravedlnost.

Ale znovu říkám, nebudu to hodnotit. Ať to dají k soudu a posoudí to soud a nevykřikují se tu před volbami hesla. Je to kampaň, nic jiného.

Kdyby po podzimních volbách ANO mělo skládat novou vládu, přijala byste znovu funkci ministryně spravedlnosti?

To je otázka do budoucnosti. To je jako, kdyby nebyly ryby, nebyli by rybáři. Asi tak.

Vy sama jste ale ve chvíli, kdy jste funkci přijímala, mluvila o tom, že to bude pouze do konce volebního období a pak už byste ráda šla do důchodu. Změnilo se tedy něco?

Už mám věk. V každém případě si myslím, že by se měl dát prostor mladším. Vychováváme tu nástupce, mám jich celou řadu, takže si myslím, že justice neutrpí, když odejdu.

Myslíte třeba vašeho náměstka Jeronýma Tejce, o němž se mluvilo jako o jednom z těch, které si pro funkci vychováváte?

Ano, i ten. Je tu ale celá řada jiných a velmi kvalitních lidí.

Koho byste ráda viděla po svém odchodu v křesle?

To nebudu specifikovat. To jsou potom složitá vyjednávání v rámci budoucí koalice a vůbec netušíte, které straně to křeslo připadne. To bychom predikovali něco, co nelze vůbec odhadnout.

Ve volebních průzkumech si momentálně stojí nejlépe Piráti v koalici se STAN. Oni už představili nějaké své kandidáty na ministerstva a právě Pirátům by zřejmě mohla připadnout spravedlnost, za které by si sem sedl šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek. Co si o něm myslíte?

Ten sem už chodí a křeslo si obhlíží. To je pravda. A co si o něm myslím... mladý, arogantní a nedočkavý. Uvidíme, jaká pak bude ta realita.

A z odborného hlediska, rozumí justici?

Tváří se, že rozumí, ale myslím, že to je velmi povrchní.

Nejvyšší správní soud minulý týden zrušil opatření týkající se maloobchodu, na jaře rušil nějaká opatření Městský soud v Praze. Proč? Jak si to vysvětlujete? Je to nepozorností úředníků, lajdáctvím, nebo stát prostě neumí vytvořit opatření v mezích zákona?

Když to po vládě revidujete, tak se nad tím hluboce zamýšlíte. Ve chvíli, kdy to rozhodujete, tak je to akutní. Přirovnala bych to k ráně, která krvácí, a musíte s tím něco udělat, zabránit tomu, aby pacient zemřel. Až patolog pak nad tím tělem, které pitvá, hluboce bádá. Tohle je něco podobného, soud se nad tím samozřejmě hluboce zamýšlel, našel tam chyby, ty pojmenoval a je potřeba to respektovat.

Brněnský krajský soud nepravomocně prodloužil o další dva roky přerušení výkonu trestu lobbistovi Romanu Janouškovi. Nepřijde vám, že by to lidé mohli brát jako dvojí metr, že tu Janoušek má přerušený výkon trestu a jezdí si po horách?

Zkoumáme to tu. Je to poněkud zvláštní, tu zvláštnost tam už nacházím. Bude k tomu ještě porada. Uvidíme, jak si poradí se stížností vrchní soud, jestli zbourá to původní rozhodnutí krajského soudu. To všechno je v rukou justice a do té já nemůžu mluvit, protože to by bylo řevu, kdybych do toho mluvila.

