Baxa: Nevíme, jestli se jedná o Lipavského

Vznikající vláda je aktuálně ostřelována, že přistoupila na cyklus schůzek s navrženými kandidáty. Podle kritiků jde o průtahy v době, kdy Česko čelí covidové, energetické i rozpočtové krizi. Jak se vám to poslouchá?

Samozřejmě považujeme za důležité, aby se vláda pana premiéra Petra Fialy (ODS) vlády ujala co nejdříve, protože situace je opravdu vážná.

Na druhé straně, a tak jsem to bral v případě své návštěvy v Lánech, má pan prezident zkrátka právo si kandidáty na ministerské pozice pozvat, a tak k tomu bez dalšího hodnocení přistupuji.

Designovaný premiér Fiala ale řekl, že jste připraveni převzít moc zhruba měsíc předtím, než k tomu zřejmě dojde. Neměli jste se pokusit to nějakým způsobem urychlit, že byste tam chodili například po stranách?

Vnější kontext je takový, že se pan prezident rozhodl s kandidáty nejprve pohovořit, a my jsme pozvání přijali. Debata běží a věřím tomu, že na schůzce pana premiéra s panem prezidentem po ukončení rozhovorů s jednotlivými kandidáty nebude cesta ke vzniku vlády trvat dlouho.

Ale prezident Zeman již předtím, než jste začali chodit na jednotlivé schůzky, avizoval, že vám jednoho kandidáta zřejmě vetuje. Neoslabuje vás to ještě více?

Vyjádření pana prezidenta nemělo další pokračování a nebylo sděleno, o koho se jedná. Takto k informaci přistupuji s tím, že na setkání pana prezidenta s panem premiérem dojde k dohodě na jmenování vlády ve smyslu určení rychlého harmonogramu.

Myslím, že premiér Fiala jednoznačně sdělil, že trvá na seznamu (ministerských kandidátů), který předložil, a věřím, že taková vláda vznikne.

Vlastně celou dobu nerozumím tomu, proč neřeknete, o koho se jedná. Proč nikdo nechce říct, že je to pan Lipavský, když si o tom cvrlikají i vrabci na střeše?

Nevím, jestli je to pan Lipavský.

Ani vy jako (budoucí) ministr?

Ne, protože toto jméno nezaznělo. Neřekl ho pan prezident ani pan premiér a mně nepřísluší spekulovat o tom, kdo by to mohl být. Zkrátka to beru jako jejich dohodu. Pokud ji učinili, je správné, že se to jméno nesděluje a takto se k tomu přistupuje. Já ho neznám.

Napadá vás někdo jiný, kdo by to mohl být než pan Lipavský?

Nechci spekulovat o tom, co mi jednak nepřísluší, a nemám ani informace, z kterých bych mohl usuzovat.

Dalo by se to požadovat za pragmatický tah ze strany prezidenta. Před volbami to bylo mezi Piráty a ODS trochu na ostří nože a teď mají ve Sněmovně pouze čtyři poslanci. Jestli nemíří na nejslabší článek? Nebylo by to bez Pirátů jednodušší?

Nemohu hodnotit, jestli by to bylo lepší s Piráty, nebo bez nich. Nevíme, jestli se jedná o pana Lipavského. A pokud budu mluvit za ODS, jejíž jsem místopředsedou, samozřejmě existují rozdíly mezi programem ODS a Pirátů.

Pro mě je ale podstatná jiná informace – že po volbách našel blok SPOLU a Pirátů se STAN velmi rychlou shodu na tom, co je potřeba řešit v ČR krátkodobě i dlouhodobě. Za velmi krátkou dobu definoval programové prohlášení, kde jsme na všechna témata našli stejný názor.

Není to poprvé, co se prezident de facto staví proti větě v Ústavě, že „prezident na návrh předsedy vlády jmenuje ministry“. Bylo to podle vás v minulosti překročení jeho pravomocí?

Nejsem ústavní právník, ale myslím, že ta věta v Ústavě zní jednoznačně. A bylo to postaveno také na způsobu, jaký se k tomu ti jednotliví aktéři v minulosti stavěli. V současné době premiér Fiala prezentuje postoj navenek jednoznačně.

A vy jste neměl dojem, že je s vámi jako ministrem je problém?

Neptal jsem se pana prezidenta na to, jestli se mnou má, nebo nemá problém. Vedl jsem s ním diskusi v oblasti kultury včetně debaty o památkové péči. Na něco jsme měli shodné názory, na něčem jsme se třeba tolik neshodli. Nebyla to debata o tom, jestli jsem vhodný, nebo ne.

Jaké jsou vaše priority v případě, že budete jmenován?

Určitě důležitou prioritou je financování kultury. Velkým tématem je jedno procento výdajů ze státního rozpočtu. V koaliční smlouvě máme napsáno, že k tomu směřujeme.

Chci podporovat živou kulturu, i co se týká vnějšího prostředí a podmínek, ve kterých působí.

A chceme připravit zákon o veřejných kulturních institucích – to je důležité téma.

A rozhodně myslím na to, což bude také součást mé agendy, že součástí ministerstva je také obracení se do minulosti ve smyslu připomínání obětí a dějin totalitarismu. A tak začtvrté, co bych zmínil, je určitě propojení kultury a právě také dějin 20. století.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková nyní mluvila o tom, že v případě, že se bude před Vánocemi zpřísňovat, má jít o velké akce včetně kulturních. Připouštíte si, že můžete kulturu přebírat ve špatném stavu?

V uplynulých týdnech, kdy už probíhá nějaký dialog mezi zástupci vznikají vlády a té Andreje Babiše (ANO) v demisi, jsem velmi bojoval za to, aby restrikce pro kulturu byly co nejmenší.

Myslím, že naprostá většina kulturních akcí je bezpečná. Vždycky budu hájit, že několik stovek návštěvníků, kteří projdou kontrolou bezinfekčnosti a sedí v respirátoru v divadle nebo v kině, nepředstavuje epidemicky žádné riziko než mnoho jiných akcí, které si umím představit, jako jsou plná nákupní centra a tak podobně.

Na druhou stranu bezinfekčnost se prokazuje očkováním a dnes už víme, že i očkovaní lidé mohou být infekční.

Jasně, ale přistoupit na takovou logiku, tak bychom se nikdy nedobrali žádné bezpečnosti. Ale myslím, že v rámci snižování rizik byla kultura vepředu. A bojoval jsem za to, že když se teď při těch narůstajících číslech nějaká omezení přijala, a sice tisíc sedících návštěvníků s kontrolou prodělání nemoci nebo očkování, je to podle mě úplné maximum toho, co je v kultuře možné připustit.

Když se podíváme na situaci, tak koalice SPOLU a Pirátů představila covidová opatření, která jsou přirovnávána k těm dosavadní vlády, zároveň jste kritizováni za návštěvy u prezidenta Zemana. Neobáváte se toho, že volební nadšení vašich voličů přejde do zklamání ještě v době, kdy jste nenastoupili?

Co se týká vzniku vlády, samozřejmě říkáme, že je důležité, abychom vládu převzali co nejdříve, protože ty problémy jsou vážné, a konání pana prezidenta v tomto ohledu nemůžeme nějak ovlivnit. Rozhodl se s kandidáty setkávat.

A nesouhlasím s tím, že bychom představili stejná opatření jako vláda Andreje Babiše. Předložili jsme plán, který znamená nějaká okamžitá opatření, ale i střednědobá a dlouhodobá zaměřená na očkování a na to, že se ke kontrole očkování a prodělání vrátí PCR test. Přestože ve vládě nejsme a nedisponujeme velkým aparátem ministerstev, tak jsme podle mě předložili plán, který je lepší.

A co se týká důvěry voličů, myslím, že ukazujeme i v těchto týdnech, kdy jsme vláda „v očekávání“, že máme kompetenci, ať co se týká přípravy boje proti viru, tak ostatní oblasti správy našeho státu, což je obsaženo v programové smlouvě.

Necítíte tedy možná bublající deziluzi? Tak například poslední výrok pana Jurečky (šéf lidovců a kandidát na ministra práce a sociálních věcí – pozn. red.), že pokud vláda zavede povinné očkování starších 60 let, zrušíte ho. Nebyli mezi vašimi voliči ti, kteří to prosazují?

U svých voličů bublající deziluzi necítím. Jenom to, že si přejí, abychom byli ve vládě co nejdříve, abychom mohli opatření, o kterých mluvíme, uvádět v praxi.

A nesouhlasíme s tím, aby se povinně očkovalo podle věkových kohort z různých důvodů. Neumím si moc přestavit, že stát bude někde v horách odvádět neočkované seniory „v poutech“ na očkování. Naopak si myslím, že by každý senior měl dostat příležitost se naočkovat počínaje tím, že na to bude přímo upozorněn.

Panuje na tom jasná shoda uvnitř vznikají vlády?

Máme to jako stanovisko Anti Covid týmu. Ale samozřejmě že to vyvolává diskuse. (…) A je to vidět i v jiných zemích.

Zmiňujete ostatní země, abychom ve finále nebyli zase poslední jako v ledasčem během covidové pandemie…

Popsal jsem, jak se k tomu stavíme. Těch argumentů, proč nechtít povinné očkování po věkových kohortách je více. Vezměte si, že u nás platí poměrně přísná proticovidová opatření a možnosti státního aparátu je kontrolovat jsou strašně limitované. Přiznává to policie i hygienické služby, které jsou zavalené jinými povinnostmi.

Tak co znamená zpráva, že se povinně očkovat všechny nad 60 plus? Kdo další je bude kontrolovat, když už se nekontrolují současná opatření? Vede to k neklidu ve společnosti. Podle mě je za současné situace lepší stále pozitivní motivace.

Co dalšího plánuje v kultuře? Kdy podle něj ukázal Babiš slabost? Jak vzpomíná na politickou dráhu v Plzni? A z jakého odmítá zvednout ruku pro současný návrh státního rozpočtu?

Poslechněte si celý rozhovor v úvodním audiu nebo si ho pusťte ve své oblíbené podcastové aplikaci.