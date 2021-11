Bartoš: Za Lipavským stojím. Věřím Fialovi, že ho prosadí

Co uděláte, když budoucí premiér Petr Fiala (ODS) řekne, že se prezident Zeman zasekl na exposlanci, kandidátovi na ministra zahraničí Lipavském?

Petr Fiala po setkání s panem prezidentem řekl, že si za vládou stojí jako celkem, za jednotlivými kandidáty, stejně tak i já si stojím za našimi nominacemi.

Kandidáti do nové vlády:

Předseda vlády Petr Fiala (ODS)

Ministr financí

Zbyněk Stanjura (ODS)

Ministr vnitra

Vít Rakušan (STAN) Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Ministryně obrany

Jana Černochová (ODS)

Ministr dopravy

Martin Kupka (ODS)

Ministr zdravotnictví

Vlastimil Válek (TOP 09) Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL)

Ministr spravedlnosti

Pavel Blažek (ODS)

Ministr kultury Martin Baxa (ODS)

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL)

Ministr průmyslu a obchodu

Věslav Michalík (STAN) Ministr školství

Petr Gazdík (STAN)

Ministr zahraničí

Jan Lipavský (Piráti)

Ministr pro místní rozvoj a digitalizaci

Ivan Bartoš (Piráti) Ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09)

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti)



Nevím, jestli to jméno je Jan Lipavský, alespoň to nikdo z relevantních lidí nepotvrdil.

Jaké máte páky na prezidenta, aby se řídil Ústavou, když kandidáta odmítne?

Nepředbíhal bych vývoj událostí.

Prezident řekl, že přes jeho argumenty nejede vlak.

Kromě Rusnokovy vlády měl vždy nějaké výhrady ke skladbě ministrů. Věřím Petru Fialovi, že to nakonec dopadne dobře.

Jaké jsou vaše vztahy s prezidentem?

Ačkoliv s některými jeho politikami jsem nesouhlasil, vždy jsem jasný nesouhlas korektně vyjádřil. S panem prezidentem jsme se několikrát setkali a v některých věcech jsme našli shodu. Byly to třeba otázky řešení nemocenské při covidu, tedy konkrétní věci, a vždycky jsme našli společnou řeč.

Jste připraven své kandidáty na Hradě hájit?

Za Piráty tam byli nominováni a schváleni kompetentní lidé, kteří mají vztah ke svému resortu i výsledky. Nově se objevil kandidát na šéfa legislativní rady vlády advokát Michal Šalomoun, se kterým deset let spolupracujeme, má dvacet let praxe, řeší ochranu osobnosti, rozumí evropské legislativě. Jeho úkolem bude zpřehlednit legislativu a dbát na to, aby na vládu chodily návrhy, které obstojí v testu Senátu či Ústavního soudu.

I Honza Lipavský je vnímán velmi pozitivně bezpečnostní komunitou. Problematice rozumí a je hodnocen odbornou komunitou velmi kladně.

Zahraniční politiku definuje vláda a má několik osob, které ji reprezentují. Honza Lipavský s tím nebude mít žádný problém.

Zrovna na bezpečnostní komunitu Miloš Zeman moc nedá, s Janem Lipavským má rozdílné názory ohledně izraelské politiky a neshodnou se ani na východozápadním směřování.

Zahraniční politika ČR je dána zahraniční politikou vlády, kterou reprezentuje premiér, ministr zahraničí, třeba i prezident. V programu koalice v oblasti zahraniční politiky a orientace ČR je jasně napsáno, jaké jsou pro nás klíčové struktury, tedy EU a NATO, jaké jsou hodnoty koalice.

Honza Lipavský je hlas, který reprezentuje orientaci koalice jasně. Naopak ta otázka vůbec nestojí a nepadá na postojích nominovaného kandidáta na ministra zahraničí.

Bude Jan Lipavský, ve 36 letech nejmladší člen vlády, schopen ladit zahraniční politiku vlády s prezidentem Zemanem, který umí být dost svéhlavý?

Zahraniční politiku definuje vláda a má několik osob, které ji reprezentují. Honza Lipavský s tím nebude mít žádný problém. Zkušenosti jsou pro výkon politiky důležité, ale nemyslím si, že by lidé nahlíželi na někoho, komu je 36 let, že není ucelená osobnost. Byly zde vlády soc. dem., kde byli lidé výrazně mladší. A třeba současný ministr zahraničí pan Kulhánek je vlastně stejně starý (37 let).

Nejde ani tak o věk, ale zda je schopen usměrnit takového pardála, jako je Miloš Zeman.

Zahraniční politika je diplomacie a interpretovat to jako usměrňování kohokoli je špatně. Politika je dialog. Zahraniční politika je důležitá, jsme součástí řady aliancí, jsme ve V4, je tady Slavkovský formát, náš hlas zaznívá i v rámci globální politiky, v OSN.

Vicepremiér s určitou agendou je vždy zároveň ministrem pro něco. Tam to nevytváří zátěž, která se nedá zvládnout.

Vzdáte se poslaneckého mandátu, jak žádala část pirátské strany brojící proti kumulaci funkcí poslance a ministra?

Nemyslím, že by to bylo nutné. V programu koalice se STAN stálo, že se vzdáme mandátu v případě existence zákona o klouzavém mandátu, který umožňuje po skončení ministerského angažmá návrat do Sněmovny. Jsem přesvědčen, že ten extenzivní výklad, jak byl uchopen v některých médiích, že je to nějaký zásadní problém, je falešné dilema.

Média? Ten extenzivní výklad byl dán vašimi členy a vaší vlastní rozhodčí komisí.

Která ale vůbec nevzala v potaz, že v koaliční smlouvě je prosazení klouzavého mandátu. Ve straně se tím zabýváme, ale to na vstup Pirátů do vlády nemá žádný vliv.

Takže to, že jste na poslední chvíli stáhl pana Michálka z nominace na ministra – šéfa legislativní rady vlády – nemělo nic společného s jeho možným souběhem funkcí poslance a ministra?

Jakub Michálek je vynikající expert na právo, ve Sněmovně odvádí špičkovou práci. Byl by dobrý ministr, ale na základě vnitrostranické dohody jsme se dohodli, že ho nakonec nominovat nebudu.

Vy sám nebudete na rozkrájení jako vicepremiér pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj, poslanec a šéf strany?

Celou dobu jsme hovořili o tom, že si každý musí upravit svou agendu tak, aby se mohl svým věcem plně věnovat.

Vicepremiér s určitou agendou je vždy zároveň ministrem pro něco. Tam to nevytváří zátěž, která se nedá zvládnout. Naopak je žádoucí, že digitalizace má ve struktuře budoucí vlády takové postavení. A zároveň je tu k dispozici resort pro místní rozvoj, který je s tím svázaný. A otázka na předsedu strany je zvláštní. Byla snad pokládána stranickým lídrům, kteří následně uspěli a stávali se ministry či vicepremiéry?

To je pirátská mantra, že kumulace funkcí brání plnému nasazení.

Tady se možná lidem vštípila představa kvůli marketingu pana Babiše, že on skrze telefon zastavuje opravy dálnic a řídí republiku. Takto to nefunguje. Ministr má pod sebou aparát, klasickou strukturu ministerstva, kde se jednotlivým agendám věnují náměstci a šéfové odborů. Ministr je manažer, nikoli mikromanažer, který řeší každou věc do puntíku.

Propírala se kumulace funkcí i při uzavřeném jednání Pirátů v rámci referenda o vstupu do vlády?

Zastánci extenzivního výkladu byli slyšet, ale nakonec hlasovalo obrovské množství lidí a podpora vstupu do vlády byla vysoká (82 procent). V médiích vykreslovaný obraz rozkolu zvyšoval nejistotu u našich voličů i u ostatních. Ale nakonec se ukázal jako mylný. A musím říci, že náš proces nezpomalil vznik vlády ani o den. Koaliční partneři náš postup znali a vnímali jako standardní.

Ale ty předběžné vášnivé debaty na vašem fóru si nikdo nevymýšlel. Jakub Michálek sám řekl, že jeho odvolání mělo pomoci schválit koaliční smlouvu. Tak tam asi nějaká souvislost byla, nebo ne?

Souhlasím s tím, co řekl. Mohlo to pomoct zejména ve vztahu k tomu extenzivnímu výkladu toho, co je a není kumulace funkcí.

Takže vaše členská základna to nechtěla tolerovat u pana Michálka, za nějž je náhradnicí do Sněmovny kandidátka Pirátů, ale u vás, když máte za sebe náhradnici STAN, to lze?

Byl jsem kandidát na premiéra. Ani v případě, že bychom měli výsledek lepší, bych nečekal, že se objeví takto extenzivní výklad, že se naši poslanci mají bez existence klouzavého mandátu vzdávat pozic ve Sněmovně, kam je vyslali voliči. Nakonec hlasovalo 90 procent členů, 82 procent bylo pro a to je pro mě zcela zásadní.

Jeden dílčí neúspěch Piráty nepoloží. Jsme ve vedení devíti krajů, vedeme města, máme perfektní resortní týmy. Nově jdeme realizovat politiku z vládních pozic.

Překvapil vás ten výsledek?

Naše strana dlouhodobě pracuje s vysokým konsenzem v rozhodováních. Ve veřejném prostoru zaznělo několik výrazných hlasů proti. Ukázalo se, že jich je menšina, kterou respektuju, i její argumenty, i když s některými nesouhlasím. Představil jsem to, co jsme dokázali vyjednat, když síla naší koalice měla o deset procent méně než vítězná koalice SPOLU. Velmi férově jsem informoval, jaké věci se do programu propsaly dobře, jaké méně. Vyjádřili se k tomu naši odborníci z resortních týmů, referenční skupina, všechny hlasy mohly zaznít.

No a to hlasování dopadlo takto. Zodpovědně s respektem k výsledku voleb a tomu, co do nás lidi vložili. A možná i s tím vědomím, co ukázala analýza agentury STEM, že v celkovém počtu voličů koalice PirSTAN byl podíl voličů Pirátů 61 procent.

Proti vstupu do vlády hlasovalo skoro 18 procent pirátských členů. Očekáváte odliv straníků, kteří třeba cítí, že už se nemohou se stranou ztotožnit? Náznaky jsou.

Nemyslím si, že by toto rozhodnutí mělo mít zásadní vliv na setrvávání či odchod lidí z pirátské strany. Já jsem reflektoval ne úplně dobrý výsledek koalice jako celku.

V roce 2017 jsme chtěli do Sněmovny pod heslem „Pusťte nás na ně“ a povedlo se. Jeden dílčí neúspěch Piráty nepoloží. Jsme ve vedení devíti krajů, vedeme města, máme perfektní resortní týmy. Nově jdeme realizovat politiku z vládních pozic.

Piráti nyní v dalším referendu schvalují členství pana Šalomouna ve volebním týmu. To bude hladké?

Vzhledem k jeho zkušenostem i kompetencím by neměl mít žádný problém.

Doplníte tým i na jiných úrovních? Třeba pan Lipavský za sebe nemá náhradníka.

Toto není vůbec na stole.

Jaké jsou teď vaše vztahy se STAN?

Jsme profíci, máme tady velký úkol s vládním angažmá, společný program, který se dobře propsal do programu koalice. Naše kluby už se dvakrát sešly. Čekám, že brzo proběhne naše koaliční rada ohledně vládního angažmá. Bude se řešit pozice odborných náměstků. Ještě nemáme dořešeny vnitrokoaliční věci, ale na to nebyl čas. Při sestavování vlády jsme však dokázali, že koalice funguje.

Spíš se teď musíme zabývat věcmi, které trápí lidi. Je to covidová situace, která je prostě alarmující, a vláda v demisi, místo aby spolupracovala, tak vymýšlí nějaké razantní zásahy do života občanů, které nemají úplně efekt na plnící se nemocnice.

Neobáváte se jejich přísného dohledu na jimi vysněné ministerstvo pro místní rozvoj, které jste jim vyfouknul?

Nevím, jestli jsem jim ho vyfouknul…

Tvářili se tak.

Starostové v jednání nakonec podle mě získali resorty, o které měli zájem. U dvou jsme měli překryv zájmu, což bylo ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo školství. STAN má navíc i vnitro, takže velmi silné resorty, které odpovídají jejich preferencím. Myslím, že jsme z jednání se SPOLU vyšli spokojené oba subjekty.

Vaše první místopředsedkyně Olga Richterová avizovala, že se proti některým vládním kandidátům budete muset vymezit. Jak?

Složení vlády je plně v gesci Petra Fialy a každá strana nese odpovědnost za své kandidáty. Některá jména mohou být chápána jako hodně kontroverzní, ale vede se o nich veřejná diskuse. My deklarujeme kompetentnost a odbornost našich kandidátů. Za to, aby ta vláda fungovala jako celek, je zodpovědný premiér.

Ve vládě máte pozici, že můžete kdykoli, třeba jakmile se nakupí očekávané nepopulární kroky, vládu opustit, aniž byste nesli odpovědnost za pád vlády. Bez vašich čtyř poslanců by stále měla většinu 104 hlasů. Počítáte s tím?

Ne. Matematicky je to pravda. Fakticky odmítám pracovat s teorií, že jdete dělat něco a rovnou řešíte, jak byste od toho odešel. Ta vůle udělat změny je závazek voličům. Jdete přece řešit problémy, které republika má. A že to bude těžké v době, kdy běží zdravotnická, ekonomická, energetická krize, víme.

Odmítám narativy, že je ten projekt od začátku špatný, směřuje k nějakému nezdaru. Za pět týdnů strany ukázaly, že dokážeme postavit platformu a dát dohromady program.

Musíme udělat plán vzájemné výpomoci nemocnic v krajích s různými zřizovateli. Doporučíme firmám home office, kde to jde, a stát musí jít příkladem.

Jste připraveni řešit pandemii? Zatím to vypadá, že budoucí vláda kritizuje aktuální opatření inspirovaná bavorským modelem, ale žádný plán nepředkládá. Přitom s výměnou vlády spěchá, aby mohla řešit pandemii.

Ve čtvrtek se setkal tým odborníků kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) na ministerstvu zdravotnictví s jejich experty a diskutovali jednotlivá opatření třeba pomoci v nemocnicích, řešení logistiky, dodržování opatření, režim očkování, test, prodělání nemoci (OTN), a ne jen dvou pravidel bez dostupnosti testů.

Někde například nastupují na výpomoc v nemocnicích vojáci, je důležitá debata, jestli lze opět oslovit studenty kvůli výpomoci v nemocnicích. A těch věcí je celá řada. Třeba povzbuzovat lidi ke třetí dávce.

Probíhá aktivní oslovování lidí, kteří by už mohli dostat třetí dávku, zejména u rizikových pacientů třeba v sociálních službách. Musíme udělat plán vzájemné výpomoci nemocnic v krajích s různými zřizovateli. Doporučíme firmám home office, kde to jde, a stát musí jít příkladem.

Ale v momentě, kdy se nedbá na dodržování OTN (očkování, testy, prodělání nemoci), tak ubrat ještě možnost testování, čímž vlastně zavřete oči před tím, v jaké jsme situaci, je nezodpovědné.

Ale ten bavorský model má snad zabránit tomu, aby neočkovaní, tedy vlastně riziková skupina, chodili do zaplněných nemocnic. Co přesně proti tomu máte?

V polarizované společnosti byste lidem, kteří se z nějakého důvodu nemohli nebo nechtěli očkovat, zakázal existenci ve veřejném prostoru? To je podle mě za hranou zákona.

Odebrat možnost testů neřeší ani tu aktuální situaci, problémem je vymáhání už platných pravidel. K očkování má vést pozitivní motivace.

Jsme pro taková opatření, díky nimž budoucí vláda pravděpodobně nebude muset přistupovat k omezením typu lockdownů.

Ale teď jde hlavně o zahlcení nemocnic, aby tam nepřicházeli další pacienti. Když neomezíte neočkované, tak musíte omezit všechny včetně očkovaných, je to tak?

Je zásadní, aby se důsledně vymáhalo dodržování stávajících opatření. Před dvěma týdny jsem byl v kině, a zatímco všichni měli vevnitř respirátor, u vchodu nikdo OTN nekontroloval. A jestli v něčem byl problém kromě toho, že vláda nedotáhla očkování a nepřipravila strategie pro podzimní a zimní období, tak to byl chaos v komunikaci. A jsem dalek toho, abych na tom zmatku ještě přidával.

Čekám, že za koalici budou v této věci jasné závěry komunikovat předseda Fiala, kandidát na ministra zdravotnictví a kandidát na ministra vnitra Rakušan (STAN). Teď je ale odpovědná vláda Andreje Babiše.

Váš expert na zdravotnictví Ondřej Dostál už avizoval, že zrušení testů napadne u soudů jako diskriminaci neočkovaných. Toto opatření tedy zvrátíte?

Prosím, buďte přesný. Jde o to, že vláda Andreje Babiše na jednu stranu zakáže prokazování se testem, kdy testování je zásadní nástroj k prokázání bezinfekčnosti a akceptuje se v Evropě, a na druhou stranu hodlá vyhlásit plošné omezení pro všechny neočkované. Toto omezení je podle řady právníků za hranou zákona.

Stále věříte, že na plošná opatření, potažmo lockdown, už nedojde? V Rakousku už je rozhodnuto, dokonce se chystá i povinné očkování – a kulturně to není nám nijak vzdálená země.

V režimu pandemického zákona plošná opatření tohoto typu dělat nelze. Lze řešit dílčí parametry například pro provoz restaurací, veřejné akce, ale také zajistit kvalitní PCR testy do škol, domluvit se s firmami na testování. Máme metody, jak to řešit, ale vláda je nevyužívá. Například si myslím, že i vytrasovaný očkovaný by měl jít na test. I když je pravděpodobnost přenosu nemoci nižší, tak stále je.