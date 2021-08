Bartoš obvinil Havlíčka, že ANO nechalo sledovat Rakušana

Viditelný názorový rozpor nastal při diskusi ohledně možného sledování Bartošova koaličního kolegy a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana. A také toho, co je ještě při vedení předvolební kampaně fér, a co už nikoliv.

„Pokud mám takový pocit, tak první, co udělám, tak to nezačnu křičet ukřivděně do médií, ale jdu na policii. Pokud tak neučinil a dělá tak přes média, buď trpí nějakým stihomamem nebo je to marketing,” dodal Havlíček.