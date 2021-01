Bartoš: Nejsem super nabušený lídr. Dávám prostor schopným

Prezident Zeman překvapivě oznámil, že po volbách pověří vyjednáváním o vládě šéfa strany, která získá nejvíc mandátů samostatně, nikoli v koalici. To vám asi vzal vítr z plachet, protože vaše koalice se STAN by tím ztratila největší výhodu.

V únoru mám s panem prezidentem domluvenou schůzku, tak se s ním o tom pobavím. Volební koalice je ale podle mě naprosto legitimní způsob kandidování, protože strany mají jednu kandidátku. Navíc ještě předtím pan prezident zmínil druhou podmínku, že vítěz voleb musí dodat sněmovní většinu, tak bych z toho zatím nedělal závěry.

Co budete dělat, když se bude po volbách chovat, jak nyní říká?

Volby jsou za devět měsíců, já bych se tím vůbec nezabýval. Zeptám se pana prezidenta, až ho uvidím. Naším cílem je mít dobrý program a ukázat lidem, že je tu naděje na změnu.

A s kým byste chtěli vládu sestavit, abyste měli potřebnou většinu?

Povolební strategii, kterou budeme mít se STAN a která jasně řekne, za jakých podmínek půjdeme do vlády, nebo do opozice, brzo zveřejníme. Už teď v koaliční smlouvě máme, že jdeme společně do vlády, nebo společně do opozice. Také jsme vyloučili, že půjdeme se stranami, které neprosazují demokratickou politiku.

Primárně budeme jednat se stranami opozice, tedy vznikající konzervativní trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Patří mezi ty vyloučené i ANO?

Za vládnutí ANO a Andreje Babiše došlo nejen k zásadní agrofertizaci vedení země, ale i celé státní správy. Není problém jen v tom, že pan premiér je ve střetu zájmů, který znovu potvrdila Evropská komise, ale že ANO už nemá koho nabídnout. Ukazuje se, a v krizi je to dvakrát bolestné, že ve vládě už nejsou špičkoví odborníci. Po odchodu první generace politiků ANO tam teď jsou politici, jejichž hlavní kompetencí je loajalita vůči premiérovi.

Ale z voleb vzejdou noví lidé s mandátem od lidí.

V Ústeckém kraji, kde budu kandidovat, je za ANO ministr Brabec a kandiduje ministryně Schillerová. To jsou lidé, kteří opovrhují Sněmovnou, a nedokážu si představit, jak budou fungovat jako opoziční poslanci. Vidíme to jasně v této krizi.

Pan premiér se musel jmenovat za koordinátora očkování, ale z jeho vyjádření je jasné, že neví, která bije. Ale není to kvůli tomu, že by byl tak hamižný po funkcích, ale kvůli tomu že si žádný odborník – a to mi potvrzuje řada lidí – s ním nechce spojovat své jméno a kazit si kredit.

Doby, kdy do ANO šli šéfové univerzit a lidé s kreditem, jsou dávno pryč. Lidé a odborníci se bojí, že přijdou o svůj kredit, aby nebyli vláčeni po sítích, a také toho, že je premiér využije, zmačká a hodí na ně své průšvihy. Odborníci jsou nahrazováni lidmi loajálními a také jeho absolutistický způsob vládnutí, kdy je schopen zvrátit rozhodnutí odborníků, je nezdravý pro celou zemi.

Vylučujete tedy jakoukoli spolupráci s ANO?

To jasně řekneme v povolební strategii, kterou se STAN připravujeme. Ale osobně si myslím, že to není možné z důvodů agrofertizace vedení země lidmi Andreje Babiše v různých patrech politiky, kterým jde víc o vlastní zájmy než o blaho země. Podívejte se na brněnskou kauzu Stoka nebo jak lidé na různých ministerstvech kryjí střet zájmů pana premiéra.

Vy jste použil výrok, že je nutná deagrofertizace státní správy. Tím myslíte, že až budete ve vládě, tak státní správu od těch lidí vyčistíte?

Ve státní správě funguje kompetenční zákon, který chrání úředníky. My jsme prosadili nominační zákon, ale vznikla tam mezera, že ty lidi do státních firem, jako je pošta nebo dráhy, musí posvětit premiér. To se musí změnit. Lidé, kteří tam jdou, musí mít vizi a být konfrontováni s výsledky své práce.

Jak poznáte, že jsou to Babišovi lidi, a co s nimi uděláte?

Chcete psát článek o lustrování? Sám jako novinář přece víte, které lidi tam premiér ze své vůle dosadil.

Jedna věc je si něco myslet nebo říkat v hospodě, ale druhá někoho zbavit funkce, protože k někomu patří.

My jsme v roce 2019 podali trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli přidělování státních zakázek a dvanácti miliard dotací za dobu, kdy je pan premiér v politice. Kdo toto kryje, tak podle nás porušuje zákon. Mrzí mě, že i když antimafiánský útvar to má na stole už od roku 2019, není tam žádný výrazný postup. Samozřejmě to nechci nijak tlačit, a když to někdo dělá, tak se mi to nelíbí.

Ale musím říci, že z metod, které jsme dříve označovali za korupční, se stal standard, který kryjí šéfové ministerstev od místního rozvoje po finance.

To nechme posoudit policii. Ale vy si také, jestli budete u vlády, budete chtít dosadit do úřadů své lidi.

My máme transparentní nominační proces. Naše resortní týmy už delší dobu připravují kandidáty do vládního týmu, což není stínová vláda, ale experti, o které se budeme opírat, a ti všichni projdou nominačním procesem. Ale není vůbec špatně, když je náměstek nebo ministr politik. Naopak se ukázalo, že když ti lidé nemají zázemí v politické straně, tak jejich výměna je jen papírová záležitost pana premiéra. Kdekoli jinde když chce premiér ministra zaříznout jen z PR důvodů, tak se ozve členská základna.

Je potřeba, aby začala fungovat státní správa, ale když jsou tam špatní šéfové, kteří neocení iniciativní lidi, tak z toho nic moc nevykřešete. Tam musí být lidé, kteří nechají růst lidi kolem sebe. Já nejsem žádný super nabušený lídr, ale snažím se vytvářet prostředí, aby v něm rostli lidi, kteří kompetence mají. Nefunguju tak, že bych tady někomu telefonoval a šikanoval ho v SMS v deset večer jako Babiš, a proto máme výsledky při přípravě zákonů.

Jedna věc je dělat šéfa opoziční strany a druhá dělat premiéra celé země. Cítíte se na to?

Mé kompetence jsou zejména ve vedení týmu a já nejednám jenom se členy z pirátské strany. Kdo někoho vede, musí být inspirující, a ne jako Babiš, který je buď v defenzívě, nebo despota.

Myslíte si, že to jde všechno dělat demokraticky?

Dnešní ministři žijí v permanentním strachu, že pokud udělají chybu, tak když nedostanou sekec od médií, tak ho dostanou od premiéra. To není prostředí, ve kterém lze něco vytvořit.

Otázka zněla, jestli se cítíte na to, dělat premiéra, protože podle posledních průzkumů je tu možnost, že ve volbách uspějete.

Věřím, že ve volbách budeme mít nad 25 procent a že budeme úspěšní.

A cítíte se na to?

Rozhodl jsem se před jedenácti lety, že budu dělat pirátskou stranu, vědom si toho, co to všechno přinese, a stále to dělám. Když si budu myslet, že to nedává smysl nebo že to straně škodí, tak to dělat nebudu.

Koalice pirátů se STAN už představila program, co chcete dělat jinak než současná vláda?

Všechno, ale já nechci řešit, co bude po volbách nebo jaká bude kampaň. Řešme dnešní problémy, nouzový stav, vakcinaci nebo pomoc lidem, kteří nemají peníze.

Myslíte, že to vláda neřeší a že byste to zvládli líp?

Už v dubnu jsme panu premiérovi dali plán, a když si ho projdete, tak uvidíte, že jsme ty věci předpokládali a navrhli jasné kroky. A vláda je často udělala.

Samozřejmě je situace problematická i v jiných zemích. Ale např. v Německu zavřeným firmám skutečně nabízí kompenzace nebo bonifikaci lidem, kteří jdou do karantény. Ale naše vláda toto nedělá, a navíc vyrábí průšvihy, např. při registraci seniorů na vakcinaci.

Vláda sdělila firmě – která jí dodala formulář – rodné číslo, telefon a vědomý souhlas těch seniorů pro direct marketing. Jak se vyrábí šmejdi? Udělá se seznam telefonů starých lidí, kterým se pak nabízí změna dodavatele elektřiny nebo špatné hrnce. A když jsme na to upozornili vládu, tak nás odbyla, že udělá audit.

Ve čtvrtek jste s šéfem STAN Vítem Rakušanem podepsali koaliční smlouvu. Proč si myslíte, že to dobře dopadne, když zatím všechny koalice dříve či později ztroskotaly?

Sedm měsíců nám trvalo, než jsme to podrobně vyjednali. Není to sňatek z rozumu, ale je to synergie dvou stran, které mají co nabídnout. Jedna nabízí progres a nápady do společnosti 21. století a druhá zkušenost s řízením obcí, krajů a zázemím v Senátu. Neshodli jsme se jen na programu, ale i ideově, kam chceme směrovat ČR.

Nerozklíží se to při povolebních vyjednáváních, až nebude třeba jiná možnost než udělat vládu s ANO?

Ačkoli je Pirátům předhazováno, že nedokážou najít shodu, a řada komentátorů nevěřila, že se na koalici shodneme, tak jsme dostali mandát skoro 80 procent našich členů. STAN si to odsouhlasil z 90 procent. Jsme spolu v osmi krajských zastupitelstvech. Nerozhodli jsme seshora, ale každému regionu jsme předložili konkrétní návrh, který reflektoval situaci v místě a z minulých voleb. Když to není na sílu, ale demokraticky prodiskutované, tak to má šanci.

Další úskalí je kroužkování, byť jste si kroužkovací kampaň zakázali. Co když vás Starostové na kandidátkách přeskáčou, nevzbouří se vám strana?

Pokud nebude dodržen plánovaný poměr při zisku mandátů, tak dojde k nepeněžní kompenzaci. To není nic neobvyklého, a nejde určitě o to, že vykroužkovaný kandidát dostane trafiku, ale o to, že strana, pro kterou to ve volbách nedopadne vůči očekávání, dostane např. přednost při nominování svých lidí do sněmovních výborů.

Nevěřím, že se kvůli tomu budou Piráti bouřit. Když jsme začínali, tak se nám všichni smáli, že nám to nebude fungovat. Když jsme měli úspěch, tak všichni předvídali, že se rozpadneme. Když hlasujeme na celostátním fóru, tak v tom všichni vidí krizi. Ať voliči posoudí, jestli ta koalice dává smysl. Pirátům jsem věnoval jedenáct let, věřím té straně a ta koalice podle mého dává smysl.

Není naivní si myslet, že to vydrží déle než 14 dní po volbách?

U řady věcí, s kterými přicházíme, nakonec i ti největší kritici uznají, že máme pravdu. I naše volební odhady se vždy ukázaly, že sedí. Odhadovali jsme stovku krajských zastupitelů, splnilo se to skoro přesně, máme jich 99. A spolupráce se Starosty je založená na důvěře a ta tady je. Osvědčilo se to v Olomouckém kraji, máme tam společného hejtmana.

Další úskalí je, že si necháváte jako vedení strany často svůj postup odsouhlasit v celostátním fóru všemi členy. S tím asi ve vládě narazíte.

Fórum schvaluje jen nejdůležitější věci, jako je program, a v jeho intencích mají poslanci mandát jednat. Pokud se objeví důležitá otázka, tak fórum na ni dokáže do čtrnácti dnů dodat odpověď. Nestalo se, že by hlasovalo nepředvídatelně, naopak si myslím, že je to výkladní skříň, jak se má dělat politika. Je to systém vnitrostranické demokracie, který nám zaručuje dlouholetou stabilitu a dostal nás do všech pater politiky.

Nedivte se skepsi, protože jsme zažili Věci veřejné?

My tu rosteme jedenáct let. Věci veřejné byla pražská buňka, do které nalili 20 milionů, udělali casting na herce a ty poslali nepřipravené do Sněmovny a do vlády, a proto dopadli, jak dopadli. Jejich vnitrostranická demokracie a referenda byly fejk (podvod). Náš systém kopíruje demokratické principy. Ve 21. století nemusí být stranické sjezdy a delegáti, ale může být aplikace, která vám umožní zašifrovaně online odevzdat anonymní hlas v libovolném hlasování. Komunisté nebo soc. demokraté odkládají sjezdy, ale my i v době covidové dokážeme díky aplikacím fungovat beze změny.

V koaličním programu se STAN píšete, že chcete prosadit snížení daně za práci, ale zároveň že na to budete muset někde vzít a že preferujete nepřímé daně a zrušení daňových výjimek. Znamená to, že budete zvedat DPH?

V nyní prosazeném daňovém balíčku se nelogicky snížila daň z nafty, což znamená výpadek ze státního rozpočtu pět miliard. Velmi nízkou daní je u nás zatížena těžba nerostných surovin a pak velice levně vyvážíme uhlí, jehož těžbou si ničíme krajinu. Proto budeme chtít zvýšit daně hlavně z těžby nerostů.

Celý problém zdanění je vlastně v nastavení ekonomiky. Nemusíme mít vysoké daně, ale musíme mít vysoké mzdy, z kterých pak nízké daně odečítáte, proto říkáme: změňme montovnu na mozkovnu. Přidaná hodnota práce v České republice je prostě nízká, takže my musíme hospodářství restrukturalizovat vhodnými investicemi do perspektivních odvětví.

A jaké daňové výjimky chcete zrušit?

To budou muset ještě vyřešit naše ekonomické týmy.

Teď jste se pokusili zrušit daňovou výjimku u cenných papírů a nesouhlasili s tím ani poslanci za STAN.

Mělo to nedostatky, ale byl to správný krok. V USA je daň z příjmu při prodeji cenných papírů vyšší, než jsme navrhovali. Schillerová našemu návrhu dala neutrální stanovisko a pak pro to hlasovali i poslanci ANO.

Ale Babiš na to konto řekl, že jste neomarxistická, promigrantská parta.

Pan Babiš už neví, komu vzít voliče, tak si vybral voliče Tomia Okamury, protože nedokáže zastavit odliv lidí, kteří v covidu pochopili, že to nezvládá.

Do školství chcete nalít navíc desítky miliard, kde na to vezmete?

Digitální transformací, která tu zatím funguje pouze na papíře, vše jede při starém a výsledky jsou pořád mrzké. Za obrovské investice pořizujeme systémy, které nefungují. Celá digitalizace není o tom být trendy a porovnávat se v tabulkách s Estonskem. To jsou ušetřené peníze, když to funguje. Třetí a čtvrtá vlna EET nebude, tu zrušíme. Na to se nabralo spousta lidí, kteří se mohou přeškolit a budou hlídat daňové optimalizace.

Chtělo by se vám jít do vlády s ODS, když vidíte, jak v Praze dělají všechno možné, aby sesadili vašeho primátora Hřiba?

Pražská ODS je kapitola sama o sobě, zejména prezentovaná paní Udženijou. S ODS spolupracujeme ve Sněmovně a není v tom problém. Záleží, jak se nastaví pravidla. V Brně s ODS děláme politiku už druhým rokem a byla to správná volba.

Samozřejmě tam nemůžeme realizovat všechny programové priority, jako kdybychom byli v koalici s jinou středovou liberální stranou. Ale když sleduji kauzu Stoka, tak díky za to rozhodnutí, protože kauza Stoka je enormní korupční případ přesahující hranice města Brna. Akorát pod rouškou covidu a pod událostmi, pod pěnou dní, která je bohužel tak hustá, tak na kauzu Stoka není vidět.

Ze Sněmovny odešel Miroslav Kalousek, na kterém jste nenechali nit suchou. Jste tomu rád?

Já jsem byl jediný člověk, který k tomu nedal žádný komentář. Od pana Kalouska to byl strategický krok, a kdo si to vykládá jako rezignaci, tak si to vykládá špatně. Pan Kalousek si tím výrazně uvolnil ruce, když stejně nebude kandidovat.