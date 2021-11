Bartoš má volnou ruku, kumulaci mu straníci nezakázali

„Zkus mi zdůvodnit, proč by musel být předseda strany ve vládě – navíc aktuálně předseda, pod jehož vedením strana utrpěla tak katastrofální porážku? Místo aby udělal aspoň nějakou sebereflexi či nějaké politické gesto, žene stranu do dalšího zbytečného konfliktu (kumulace), který nás už nyní poškozuje a bude zákonitě poškozovat i v dalších několika týdnech,“ napsal Záhora v diskusi výboru. Posléze připustil, že se situace změnila.

Bartoš ještě před referendem stáhl nominaci šéfa poslaneckého klubu pirátů Jakuba Michálka na post ministra pro legislativu, což mělo právě debatu nad kumulací funkcí uvolnit. Za Michálka by byla náhradnicí kandidátka za piráty, zatímco za Bartoše by do Sněmovny šla kandidátka STAN, takže poslanecký klub pirátů by se zmenšil ze čtyř na tři členy.