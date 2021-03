Babiš: Zatím není třeba převážet pacienty do zahraničí

„Naše zdravotnictví stále zvládá tu situaci. V tuto chvíli není potřeba převozu pacientů do zahraničí. Může to být i riziková záležitost,” sdělil premiér, který se při tom odkazoval na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO).

Hamáček: Česko by mělo požádat Německo o pomoc s pacienty do konce příštího týdne

K převozu pacientů se vyjádřil ve středu již také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Uvedl, že Česko bude o možnosti umístit covidové pacienty do německých nemocnic žádat případně do konce příštího týdne.

Podle Hamáčka opatření zabírají pomalu, tlak na nemocnice tak bude vrcholit v příštích osmi nebo devíti dnech, pak už by měl povolit.

„Já už nechci slibovat termíny. Přál bych si, aby po Velikonocích začala debata o návratu našich děti do škol, aby naše děti mohly sportovat,” uvedl premiér. „Přeju si, aby to byl náš poslední lockdown,” dodal.

Podle dřívějších slov ministra zdravotnictví Blatného by mohlo k prvnímu rozvolnění dojít na konci března, skončit by mohlo opatření omezující pohyb mezi okresy. K radikálnějšímu rozvolnění by mělo dojít až při třech tisících hospitalizovaných.