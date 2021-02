Babiš: Virus mutuje a je to zabiják. Chraňte se

„Virus útočí, mutuje. Bojujeme proti němu vakcínou, ale té nemáme dostatek. Je to zabiják,” prohlásil Babiš.

Britská mutace: Co o ní všechno víme a čím je tak nebezpečná

Proti britské mutaci by měly zabírat vakcíny, které jsou v současnosti na trhu.

„Je to skutečně nebezpečná záležitost. Do doby, než se nám podaří naočkovat alespoň rizikové skupiny, tak se musíme chránit za každou cenu. Přenos je rychlejší. Situace se vyvíjí, ale určitě ne dobrým směrem,” doplnil premiér.

Babiš uvedl, že uložil ministrům řešit situaci, která by nastala, kdyby Sněmovna neumožnila vládě prodloužit nouzový stav. Ten vyprší na konci týdne. Menšinová vládní koalice po odmítnutí komunistů, kteří vládu podporují, nyní zatím neúspěšně hledá hlasy u opozice.

„Výsledek není žádný, my jednali do noci. Požadavky opozice jsou ekonomického charakteru a měly by nedozírné následky na rozpočet,” řekl k úternímu jednání Babiš.