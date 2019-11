Babiš: V migraci neustoupíme

Odmítl jste německý návrh na reformu azylové politiky EU, podle něhož by migranti po prvotní kontrole na vnější hranici Unie byli rozdělováni mezi členské země, které by se pak staraly o vyřízení azylu. Nebyla vaše reakce unáhlená, když konkrétní plán chce Berlín představit příští týden?

To tedy určitě nebyla. O migraci se bavit nebudu, tu debatu jsme jasně odmítli v roce 2018 a žádné ústupky dělat nebudeme. Tečka. Ilegální migrace je naprosto nepřijatelná, stejně jako nápady oživit kvóty a snahy o přerozdělování uprchlíků.

Problém migrace se má řešit systémově, a ne tím, že ještě budeme podporovat pašerácké gangy. Někdo musí za Evropu s Tureckem konečně domluvit další pokračování dohody o zastavení migrace a někdo musí zkoumat, proč Řecku nestačí miliardy eur, které z EU dostává na zastavení migrace.

Ve Sněmovně hlavně vládní poslanci nepřipustili debatu o přijímání nezletilých uprchlíků a dětí z řeckých táborů. To jste se té debaty tak báli?

Ale debatovalo se i tak. Hlavně se z celé věci stalo politikum, které se stále někdo snaží udržovat ve hře. Přitom nikdo pořádně neví, o koho jde, kolik let těm dětem ve skutečnosti je, jestli jsou ze Sýrie nebo z Afghánistánu, Pákistánu atd. Evropa by především měla udělat takové kroky, aby se mohly vrátit domů ke svým rodinám.

Nelíbí se mi, že se pomoc redukuje na Blízký východ a zapomíná se na to, jak ČR pomáhá na Ukrajině, kde také probíhá konflikt a umírají lidé. Od roku 2014 jsme Ukrajině dali na humanitární pomoc 15 milionů eur, přijali jsme lidi, pomáhali s léčbou. Takže není pravda, že bychom nebyli solidární, jak se někdo snaží podsouvat.

Co říkáte na námitky zejména TOP 09, lidovců či STAN, že si Česko může dovolit postarat se o čtyřicet dětí z uprchlických táborů?

Jsme solidární, ale, je mi to líto, systémově je to špatně. Je to zásadní, principiální postoj. Lidé mě volili proto, abych zastupoval české zájmy a české občany. V Česku máme plno dětí, které také strádají a které také nemají dobrý život. A já chci pomáhat hlavně našim občanům a českým dětem, ostatně proto chceme zřídit i funkci dětského ombudsmana.

Totéž, co opozice, říká i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Pro mě je partnerem předseda soc. dem. pan Hamáček a ten na to má jasný názor. To, že pan Petříček dělá, co mu úředníci na MZV nalinkují, a pokračuje v zahraniční politice TOP 09, určitě nepomáhá českým firmám v některých zemích. Spíš by měl občas sedět v Černínském paláci, řídit ministerstvo, šetřit náklady resortu a řešit kybernetickou bezpečnost.

Já dělám zahraniční politiku a ekonomickou diplomacii ve prospěch ČR, našich občanů a firem, jak to dělají pro své země všichni šéfové vlád. Soustředím se hlavně na prosazování našich zájmů v Evropské radě, to je pro naši zemi podstatné.

Jak je na tom vaše dětská vesnička v Sýrii? Je projekt definitivně u ledu?

Šlo o můj soukromý projekt, ale bohužel se zatím nerealizoval, protože syrská strana požadovala, aby vesničku vybudovaly místní firmy, což by vyšlo asi třikrát dráž, než kdyby to dělaly české firmy, jak jsme původně zamýšleli. Takže zatím jsme se dál nepohnuli.

Pojďme k rozpočtu. Opozice vaši vládu při druhém čtení kritizovala za marnotratnost, protože opět navrhujete schodek 40 miliard. Proč se nesnažíte o vyrovnané hospodaření?

Pane redaktore, za naši práci mluví tvrdá čísla. V prvé řadě je třeba vzít v potaz celkové zadlužení státu. Když jsem v roce 2014 nastupoval na ministerstvo financí, tak naše zadlužení vůči HDP představovalo 41,1 procenta, a příští rok by mělo klesnout na 29 procent.

Vezmeme-li v potaz velikost naší země, jsme absolutně nejlepší v Evropě. Papírově je na tom lépe Estonsko, Lucembursko či Bulharsko, ale to nejde dost dobře poměřovat, protože se liší strukturou ekonomiky a počtem obyvatel.

Za druhé, jedna věc je plán a druhá věc je skutečné plnění rozpočtu. A za třetí, naším cílem je, aby byl rozpočet prorůstový, a to si vždycky obhájím.

Navzdory deficitu?

Do ekonomiky pumpujeme tolik peněz jako nikdy předtím. Na platy vojáků, policistů, hasičů, učitelů a dalších zaměstnanců dáme příští rok 300 miliard. Dnes je průměrná mzda ve státní správě vyšší než celorepublikový průměr.

Zvyšujeme důchody, rodičovský příspěvek, navyšujeme prostředky na obranu, vědu a výzkum a masivně investujeme. Snad sám vidíte, kolik se toho staví a rekonstruuje.

Celkově jsme za šest let snížili daně o 129 miliard a opozicí tolik proklínané EET za tři roky do rozpočtu přineslo 33 miliard. Naše země bohatne, v žebříčku kupní síly podle OECD jsme nyní předběhli Španělsko, v ratingu Moody’s jsme na úrovni Belgie. To jsou naše konkrétní výsledky.

Nepopírám, že by ve státní správě bylo možné ušetřit ještě víc, ale zákon o státní službě nám svazuje ruce a neumožňuje takové redukce, jaké bychom si představovali.

ODS navrhla škrty za 46 miliard, mj. na kosmické aktivity, slevy na jízdném pro studenty a seniory či podporu agropotravinářských komplexů. Co vy na to?

O ODS raději ani nemluvte. Když vládla, tak totálně rozvrátila naše hospodářství a nasekala škody minimálně za 2000 miliard, a teď, když je v opozici, najednou překypuje návrhy.

Kvůli dědictví ODS jde 30 miliard rok co rok solárním baronům. Kdyby ten solární tunel, který nás už přišel na téměř bilion korun, ODS neprosadila, tak jsme mohli mít v podstatě vyrovnaný rozpočet.

A pokud jde o slevy na jízdném, tak ty jsme udělali hlavně pro důchodce, protože jim stále navrhujeme zvyšování penzí, ale stále to je málo, když rostou ceny energií a potravin. Jelikož máme tržní hospodářství, nemáme na to moc páky, tak se jim to snažíme kompenzovat jinak.

Navíc ty slevy jsou na první straně programového prohlášení vlády. A až se mnou před sněmovními volbami v říjnu 2021 budete dělat rozhovor, tak jedna z vašich prvních otázek bude, co jsme všechno splnili a nesplnili.

My, narozdíl od těch, co nás stále jen kritizují, své sliby plníme. Takže když lidé vzpomínají na ODS, tak si vzpomenou na kuponovku, privatizaci a solární barony, a až budou vzpomínat na Babiše, tak na EET, stabilizaci veřejných financí a na období jednoho z největších růstů životní úrovně.

Opozice chce 15procentní zvýšení platů učitelům příští rok, vláda trvá na 10 procentech, aby splnila slib, že v roce 2021 by průměrná mzda kantorů byla přes 45 tisíc. Dva poslanci soc. dem. také požadují větší růst platů pro učitele. Jak víte, že vás soc. dem. s opozicí ve Sněmovně nakonec nepřehlasuje?

Protože mě předseda soc. dem. Hamáček ubezpečil, že ČSSD rozpočet podpoří, a já mu věřím.