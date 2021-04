Babiš: V Česku je v menším procentu jihoafrická mutace, rozvolňujeme dost

„Podle mého gusta rozvolňujeme dost. Musíme pozorovat, co se stane, po tom pondělí (v pondělí dojde k částečnému rozvolnění opatření - pozn. red.) a ministerstva školství a zdravotnictví by to případně měla řešit operativně. Můžu jenom apelovat na občany, aby dodržovali ta známá pravidla,” doplnil premiér.

První rozvolnění současného lockdownu by mělo nastat v pondělí 12. dubna. Po skončení nouzového stavu má padnout omezení pohybu mezi okresy, ale například i zákaz nočního vycházení. Do škol by se měli vrátit rotačně první stupeň základních škol a do mateřských škol předškoláci.