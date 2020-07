Babiš už rýsuje pondělní opatření, půjde jen o roušky

Vojtěch uvedl, že se po dohodě s odborníky rozhodne, zda budou od pondělí platit nějaká celoplošná opatření, která by omezila šíření koronaviru. Premiér má o možných opatřeních poměrně jasno.

„Je samozřejmě na zvážení, jestli se nerozhodne na úrovni ministerstva zdravotnictví o nějakém celoplošném opatření, ale bylo by to jedině v relaci vnitřní prostory a počet lidí, kteří by museli nad nějaký počet zúčastněných nosit zase povinně roušky,” řekl premiér.