Babiš už nechce zmocněnce pro očkování, bude jím sám

Babiš popřel, že by od plánu na vytvoření zmocněnce ustoupil kvůli odmítnutí Prymuly. „Protože já mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční, takže jsem se rozhodl, že to budu já,” zdůvodnil nyní změnu svého rozhodnutí.

Blatný: Vakcína dorazí o Vánocích, první dávky půjdou do Prahy a Brna

Blatný: Vakcína dorazí o Vánocích, první dávky půjdou do Prahy a Brna Koronavirus

V pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že vakcína proti covidu-19 by do Česka mohla dorazit už 26. prosince. První dodávky v řádu desítek tisíc dávek budou podle Blatného distribuovány do očkovacích center velkých nemocnic. Tyto nemocnice mají pro očkování připravený rezervační systém podobně jako pro antigenní testování.