Babiš si pochvaluje konec testů zdarma. Proto máme očkovací boom, míní

Vymezil se také proto slovům šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové pro sobotní Právo. Kandidátka na šéfku nové Sněmovny uvedla, že „jednoznačně nesouhlasíme s tím, že by se měly přestat proplácet testy“. „To je špatný krok, který vůbec nepovede k výsledku, který si ministr Vojtěch (ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch) slibuje,“ poznamenala.

Pekarová: Pnutí u Pirátů zasahuje do jednání o vládě

Pekarová: Pnutí u Pirátů zasahuje do jednání o vládě Domácí

V pátek bylo po čase očkováno opět přes 30 tisíc lidí za den, zhruba dvojnásobek oproti předchozímu pátku. Z větší části šlo o třetí posilující dávky, ale nárůst je patrný i u těch, co přišli poprvé, bylo jich přes 9000.

Test je vedle očkování a potvrzení o prodělání nemoci covid-19 jednou z možností, jak prokázat svou bezinfekčnost. Tu člověk prokazuje třeba při vstupu na různé akce nebo do bazénu, od listopadu by ji měl kontrolovat personál restaurací u hostů - bez dokladu by neměli být obslouženi.