Babiš představí souhrn projektů po celé republice

Babišův národní investiční plán, který nese název „Země budoucnosti pro 11 milionů lidí“, má v tištěné verzi 257 stran. Je rozdělen do několika kategorií, investice jsou sepsány podle požadavků jednotlivých ministerstev a podle regionálních investic podle jednotlivých krajů.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové ( ČSSD ) jde spíš o seznam. „Neříkala bych tomu plán, říkala bych tomu národní investiční seznam. Plán znamená, že jsou tam nějaké priority, harmonogram a výčet toho, kde se na to vezme,“ zhodnotila ho Maláčová ještě před pondělním jednáním vlády.

„Naším cílem je teď navázat na úspěšnou tradici první republiky a dát státní investiční strategii dlouhodobou vizi. Je to investiční potenciál země do roku 2050. Na jednom místě jsme i pro budoucí vlády shromáždili z našeho pohledu zásadní investice, které vnímáme jako potřebné,“ stojí na první straně.

Do zdravotnictví má jít během následujících 30 let podle plánu 163 miliard korun, 625 miliard se má investovat na boj s klimatickou změnou, suchem či do jaderných a vodních energetických zdrojů.