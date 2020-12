Babiš porušil slib, z jednání Senátu o daních zmizel

Zároveň senátoři Babišovi připomněli, že ještě před pár dny na svém twitterovém účtu ujišťoval, že horní komoru při jednání o daních v žádném případě neopustí. „Rozšířila se fáma, že chci ve čtvrtek strávit v Senátu jen 1,5h a pak odletět do Bruselu na ER. Není to pravda. V Senátu budu kvůli daňovému balíčku tak dlouho, jak bude třeba. I kdyby mě měl v Bruselu zastoupit polský premiér. Snad ale bude ta debata konstruktivní a pragmatická,“ napsal.

Premiéra se následně zastal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Uvedl, že Babiše nepodezřívá, že by ve svém odjezdu účelově lhal. „Věřím tomu, že to netušil. Měli bychom to uznat, i když je to politický soupeř,“ řekl u řečnického pultíku.