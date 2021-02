Babiš po jednání V4: Polsko a Maďarsko nabídly Česku lůžka v nemocnicích

Převozy pacientů do Německa? Babiš je najednou připraven to řešit

Převozy pacientů do Německa? Babiš je najednou připraven to řešit Domácí

Česko by mohlo transportovat pacienty ze Západních Čech, kde je situace v nemocnicích kritická, do Německa. Stát se však zatím rozhodl nabídku nevyužít a do přeplněné chebské nemocnice poslal na výpomoc několik lékařů.