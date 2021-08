Babiš: Odchod koalice z Afghánistánu byl nesmysl

Řekl, že opozice by měla přestat s kritikou v této oblasti, protože ohrožuje lidi, kterým chce stát pomoc.

Kabinet podle premiéra postupuje podle svého usnesení z konce července. „Já už jsme i psal na twitter, že by bylo dobré, aby to opozice nekritizovala, protože o tom nic neví a ohrožuje lidi, kterým my chceme pomoci,” řekl.