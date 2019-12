Babiš: Neodstoupím, není důvod. A Unii se nic vracet nebude

Pane premiére, z Bruselu dorazila finální verze jednoho auditu týkajícího se vašeho střetu zájmů. Podle médií Česko možná kvůli dotacím pro Agrofert bude muset vracet stovky milionů. Neodstoupíte kvůli tomu?

Není k tomu nejmenší důvod.

Ani když ve středu (tj. dnes) nejvyšší státní zástupce Zeman řekne, že ruší verdikt žalobců a vrací do hry Čapí hnízdo? Také nerezignujete?

Určitě ne. Hlavně si ale nemyslím, že je k takovému rozhodnutí sebemenší důvod.

Aktuální je ale nyní audit. Jste si jistý, že ČR nebude vracet ani korunu?

Zásadně odmítám, že by Česká republika musela vracet peníze kvůli mé bývalé firmě. To kvůli tradičním demokratickým stranám ČR vrátila Evropské unii už 30,6 miliardy korun, protože špatně spravovaly, rozumějte rozkrádaly, evropské fondy.

A prosím, ujasněme si, o co jde. To není závěr nebo stanovisko Evropské komise, to je závěrečná zpráva auditorů jednoho z generálních ředitelství EK, chcete-li jednoho z unijních ministerstev. Komise to neřešila.

Nyní je prostor pro vyjádření ČR a teprve poté nastane proces, kdy o tom EK může jednat. Opakuji, nejde o finální verdikt.

Takže ČR je připravena se kvůli vám soudit?

Jak kvůli mně? Snad kvůli penězům daňových poplatníků. Samozřejmě že Česko musí bojovat za to, abychom o ně nepřišli.

A co když budeme muset zaplatit? Zaplatí to Agrofert, nebo daňoví poplatníci?

Za prvé v Agrofertu nejsem, za druhé vylučuji, že by ČR cokoli vracela. Pravda je na mé straně. Je nelogické, aby Brusel vykládal české zákony.

Ale ve hře jsou i evropská pravidla, která se změnila, ne jen český zákon.

To není pravda. Tím evropským se vůbec neargumentuje. Všechno se točí kolem českého zákona o střetu zájmů, tedy lex Babiš, který mi na míru ušili politici z tradičních demokratických stran. Postupoval jsem vždy podle českých zákonů.

Ministrem financí jsem se stal v lednu 2014, tak jsem odešel z řídicích orgánů své firmy, jak mi tehdy kázal zákon. Když v roce 2016 Sobotka s Kalouskem zjistili, že ANO má stále vysoké preference, tak vymysleli lex Babiš. Když jsem podle něj v roce 2017 vložil firmu do svěřenských fondů, tak přišly na řadu korunové dluhopisy a Sobotka mě vyhodil z vlády. Před sněmovními volbami pak rozehráli Čapí hnízdo.

Takže v politice jsem od roku 2014, ale EK se teď probudí a přichází řešit český zákon. Jaká náhoda. Jsme suverénní země a českou legislativu má vykládat česká justice, ne EU. Celá tato auditorská manipulace je práce jednoho člověka, který Českou republiku už v minulosti udal v Bruselu a přišli jsme kvůli němu o stamiliony.

Narážíte na svého bývalého náměstka na financích a pirátského senátora Lukáše Wagenknechta? Jaký by k tomu měl důvod?

Protože se mstí, že jsem se s ním rozloučil na financích. To je jeho způsob práce. To on udal náš IT systém na ministerstvu pro místní rozvoj, v důsledku čehož jsme pak museli vrátit 800 milionů bez jakékoli šance je získat zpět. A to navzdory tomu, že policie a finanční správa podezření vyšetřily a shledaly je bezpředmětné.

Neziskovka Transparency International vás například označila za dotačního podvodníka, Piráti podávají trestní oznámení…

Piráti nemají jiný program než Antibabiš a žalování v Bruselu. Není náhoda, že jeden z auditorů kandidoval na 13. místě za Piráty do europarlamentu a také že u Pirátů skončil pan Wagenknecht. V Bruselu pracuje plno lidí, kteří mě nemají rádi. To bylo vidět i na arogantním chování českých auditorů, kteří přijeli z Bruselu do ČR.

Také je vidět rozdíl v přístupu mezi generálním ředitelstvím pro zemědělství a generálním ředitelstvím pro regionální rozvoj. U TI je to v osobní rovině, organizaci, kterou vede pan Ondráčka, označuji za zkorumpovanou, protože dostává peníze od českého státu a evropských institucí a politicky se mě snaží zlikvidovat.

Měly by se audity zveřejnit?

To je otázka na MMR a EK. Pokud paní ministryně Dostálová říká, že to Komise považuje za důvěrné, tak je rozhodnutí na nich. Nevím, co je v auditech, nečetl jsem je.

Nechystáte změnu ve svěřenských fondech?

V prvé řadě čekám, že náš Ústavní soud po už více než dvou letech rozhodne o podnětu pana prezidenta k lex Babiš, který mi upírá základní práva a který podle názorů většiny právníků je i v rozporu s evropským právem. A doufám, že ÚS nebude rozhodovat politicky.