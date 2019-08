Babiš: Nedokážu si představit, že bych Šmardu představoval ve Vídeňské opeře

„A po skoro třech měsících mediálních výstupů pana Šmardy souhlasím s prezidentem, že to není člověk, který je vhodný na kulturu. Je to specifický resort, na který je potřeba umět jazyky, reprezentovat, být vzdělaný, mít znalosti a být respektovaný odbornou veřejností. Takové charakteristiky mi u pana Šmardy prostě chybí a nejsem v tomto názoru osamocený,“ napsal Babiš.

Vláda má být podle Babiše jeden tým. Šmardovi také vyčetl, že ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) označil za Kalouska v sukni. Podle Babiše to jsou mediální výkřiky, které by se hodily do předvolební kampaně než do úst člena vlády.