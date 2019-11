Babiš nechápe, proč chtějí učitelé stávkovat

V roce 2021 by měli mít učitelé podle Babiše přesně 45 342 korun, nepedagogičtí pracovníci 26 263 korun. „Aby to vyšlo, na příští rok přidáváme učitelům sumu 11 miliard. Celkově je to o 10 procent navíc, na tom se nic nemění,“ uvedl premiér.