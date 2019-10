Babiš nebude na projednávání zákona roku, zaskakuje za Zemana. Skandál, tepe ho opozice

„To, že není pan premiér přítomen, je jen dlouhodobý trend, který ukazuje, že pohrdá parlamentní demokracií. Není to totiž místo, kde vidí jen kývající hlavy, ” kritizoval premiéra lídr STAN Vít Rakušan.

Doslova za skandální to považuje i jeho stranická kolegyně Věra Kovářová.

„Samozřejmě že návštěva Japonska je velmi důležitá, ale pokud se pravidelně neúčastní jednání o rozpočtu, považuji to za skandální,” pustila se do premiéra Kovářová.

Premiér Andrej Babiš je na návštěvě Japonska od soboty do čtvrtka. Na slavnostním ceremoniálu uvedení do úřadu nového japonského císaře Naruhita zastupuje prezidenta Miloše Zemana. Naopak právě prezident přijde zákon o rozpočtu do Sněmovny podpořit.