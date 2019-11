Babiš nebude chodit do Sněmovny. Před vstupem do politiky sliboval pravý opak

Před volbami v roce 2013 se Babiš rozčiloval, že poslanci mají ve Sněmovně jen 40procentní účast. „Z toho většinou jsou v nějakým bufetě, teďka už bufet není, že je to v suteréně někde, nevím, já tam nechodím,“ řekl Babiš v rádiu Impuls v říjnu 2013.

„Otázka je, jestli jste viděl už někdy, jak funguje Poslanecká sněmovna, vlastně tam má člověk pocit, že vlastně je to úplně zbytečný ty jejich řeči, takže já určitě tam budu pracovat pro voliče a budu tam předkládat konkrétní návrhy zákonů,“ prohlásil tehdy Babiš.

O šest let později je realita jiná. Babiš má na hlasováních ve Sněmovně účast 27 procent. A absence budou zřejmě ještě častější.

Premiér ve středu Novinkám řekl, že už do Sněmovny nebude chodit vůbec. „Už dvě hodiny tady nepracuju, já už sem ani chodit nebudu. Je to skandál, nemůžu pracovat. Lidi, co tady sedí, taky nemohou pracovat. Nemůžu tady sedět a poslouchat ty nesmysly,“ sdělil Novinkám Babiš. Vláda je přitom podle ústavy odpovědná Poslanecké sněmovně.