Babiš musí do IKEM, nepojede kvůli tomu za Orbánem

Kvůli zdravotní indispozici byl v polovině března v IKEM týden hospitalizován. Babiš v úterním rozhovoru pro Rádio Impuls také řekl, že mu jeho zdravotní stav neumožňuje jet do Maďarska vyjádřit před nadcházejícími volbami podporu předsedovi vlády Viktoru Orbánovi.

„Já se cítím dobře, ale lékaři by rádi zjistili, co bylo příčinou toho mého stavu, kdy jsem ztratil vědomí a zablokovalo se mi tenké střevo. Dopadlo to dobře, nebyl jsem na operaci, ale lékaři trvají na nějakých dalších vyšetřeních v IKEMu,“ uvedl expremiér a šéf nejsilnějšího opozičního hnutí.