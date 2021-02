Babiš má nervy na pochodu, nechutný útok, zní z opozice

„Je to naprosto skandální a nemístný útok na nezávislost Ústavního soudu. Premiér mluvil o tom, že je to účelové a politické rozhodnutí. To ale není pravda. Očekával bych, že řekne, že respektuje rozhodnutí soudu,“ sdělil Výborný.

Vyjádření pana premiéra, že se Ústavní soud snaží ovlivnit volby, je krajně nezodpovědné. Z úst hlavy vlády by takový útok na soudní moc vůbec neměl zaznít. Politici si nemohou “objednat” u soudů, aby jim načasování nálezu vyhovovalo.

Podle ODS premiér souhlasit s rozhodnutím ÚS nemusí. „Ale hysterické vystoupení a svalování viny na všechny ostatní jen dokazuje, že naprosto selhává v řízení naší země,“ napsali na sociální síť.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zase Babišovi vzkázala, ať si uvědomí, že je premiérem demokratického státu, jehož pilířem je Ústavní soud. „Jeho útok na tuto instituci i pana Rychetského je nechutný a je pro mě teď ještě další motivací ho ve volbách SPOLU porazit. Nejsme v Rusku, pane premiére, uvědomte si to.“

Rychetský prezidentem?

Na svolané tiskové konferenci Babiš prohlásil, že se soud snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Měnit pravidla v průběhu hry je podle něj nestandardní. Předseda soudu Pavel Rychetský není podle Babiše nestranným ústavním soudcem, snaží se ovlivňovat výsledky voleb a premiéra napadá v médiích.

„Jsem si vědom, že (rozhodnutí soudu) musím respektovat a není proti tomu žádné obrany,“ uvedl Babiš. Vzápětí vyzval Rychetského, aby se vyjádřil k tomu, zda bude za opoziční hnutí STAN kandidovat za dva roky na funkci prezidenta.

Šéf STAN Vít Rakušan to vzápětí odmítl. „To je mentální svět pana premiéra. Kšefty, kšeftíky, něco za něco, uplatit a nabídnout. To my neděláme, sorry jako. Tohle na podzim skončí,“ napsal na sociální síť.