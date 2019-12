Babiš je dotační podvodník, měl by okamžitě odstoupit, vyzývá TI

„Dva měsíce má Česko na to, aby implementovalo nějaká opatření,” uvedl analytik TI Milan Eibl k tvrzení ministerstva pro místní rozvoj, že Česko má dva měsíce na vyjádření ke zprávě.

Podle Ondráčky by se mohlo v extrémním případě stát, že budou zastaveny veškeré dotace směřující do Česka.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová podle Ondráčky lže v Babišův prospěch, když říká, že zpráva o auditu, která dorazila do ČR v pátek, není definitivní a že Praha má dva měsíce na to, aby materiál připomínkovala. Podle mluvčího EK dokument definitivní je. Poté, co ČR obdrží český překlad, začne běžet dvouměsíční lhůta, ve které má země informovat, jak implementuje doporučení auditu. Na žádné rozporování už prostor nemá.