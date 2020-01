Babiš by sloučil dopravu, průmysl, místní rozvoj i další resorty

Ministerstva dopravy a průmyslu mají spoustu společných průsečíků, je proto možné je řídit obě zároveň a jejich agendu sbližovat do eventuálního spojení. Uvedl to vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), který má oba resorty dlouhodobě vést. Premiér Andrej Babiš (ANO) by si uměl představit sloučení obou ministerstev s ministerstvem pro místní rozvoj.