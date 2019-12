Audit se musí zveřejnit. Pokud je Babiš ve střetu zájmů, měl by odstoupit, žádá opozice

Pokud se potvrdí, že EK potvrdila střet zájmů A.Babiše, bude to další důvod k jeho rezignaci. Vláda by měla nyní audit zveřejnit, protože občané mají právo vědět, zda nebudeme kvůli A.Babišovi vracet jako ČR peníze do Bruselu. Skončit také musí podpora Agrofertu z veřejných peněz