Audit o Babišovi je konečný, výhrady si nechte, vzkazuje Evropská komise

„Skutečně jde o finální zprávu,“ citoval Radiožurnál mluvčího komise. „Nejdříve musíme – v daném termínu – zaslat český překlad zprávy. Poté budou mít české úřady dva měsíce na to, aby zaslaly zprávu, jak plní obsažená doporučení,“ řekl mluvčí. Z jeho formulace vyplývá, že Česko už nemá prostor pro jakékoliv rozporování závěrů auditu.

Audit se musí zveřejnit. Pokud je Babiš ve střetu zájmů, měl by odstoupit, žádá opozice

Audit se musí zveřejnit. Pokud je Babiš ve střetu zájmů, měl by odstoupit, žádá opozice Domácí

Auditní zprávu zaslala EK do České republiky v pátek. Obsah dokumentu nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani jeho výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů.