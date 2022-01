Arogantní. Obrovská chyba. Kde je ta slibovaná změna? Politologové trhají Farského na kusy

Poslanec a první místopředseda hnutí STAN Jan Farský tento týden oznámil, že v příštím půl roce bude pobývat na studijní stáží v americkém Oregonu. Poslaneckého mandátu se však vzdát nehodlá, na důležitá hlasování prý bude přítomen. Jeho plán zvedl vlnu kritiky, zastali se ho naopak premiér Petr Fiala (ODS) i stranický šéf Vít Rakušan.

„Rozhodně to není v pořádku (ponechání si mandátu). Myslím si, že to je obrovská chyba, a zvláště v situaci, kdy vládní poslanci a někdejší opozice slibovala jiný přístup k politice, tak si myslím, že skoro nemáme flagrantnější příklad toho, jakým způsobem to lze porušit,” míní politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci.

Může to poškodit vládu?

Šaradín narážel i na to, že Piráti a STAN, jejichž zástupci spolu nyní sedí ve vládě a do parlamentních voleb kandidovali společně, měli v koaliční smlouvě ustanovení o tom, že poslanci budou výkon své funkce brát jako prioritu a podřídí jí například i své studium.

Podobného názoru je i politolog Ladislav Mrklas z institutu CERGE-EI.

„Je to významná taktická chyba. Vůbec tomu nerozumím. Nevím, jak si to někdo v tak vysoké politické funkci, protože on je 1. místopředseda STAN, navíc byl jako poslanec jeden z nejaktivnějších, může tohle troufnout. Už před volbami věděl a měl prakticky jistotu, že ten grant získá. Podle mě to jen svědčí o tom, že někteří politici, přestože v politice jsou dlouhou dobu, jsou neznalí a nepochopili, co je jejich úkolem,” zkritizoval Farského postup Mrklas.

Podle Josefa Mlejnka, politologa z Univerzity Karlovy, může tato „kauza” poškodit i vládu pětikoalice. „Poškozuje to vládu, protože voliči všech stran vládní koalice čekali, že zvlášť v takto těžké situaci tak významná postava ve Sněmovně bude,” uvedl Mlejnek. Ze všech Novinkami oslovených politologů byl k Farskému nejsmířlivější.

„To, že se bude vracet na důležitá hlasování, je výmluva. V zásadě je to věc jeho a jeho voličů. Jestli si to před voliči obhájí, tak dobře. Chápal bych, že část voličů to určitě nepřijme pozitivně. Lidé to možná zapomenou, ale pak je otázka, jestli mu to opozice v kampani bude předhazovat a postará se o to, že na to nezapomenou,” nadnesl Mlejnek.

Když se na Farského snesla kritika, šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan se ho zastal. Zda Farský svým přístupem zklamal některé voliče, se podle něj může ukázat v příštích parlamentních volbách, kde mu to mohou spočítat.

Mrklas: STAN obecně stouplo sebevědomí

Šaradín toto tvrzení považuje za alibismus. Příští parlamentní volby se budou konat za zhruba 3,5 roku a lidé na to do té doby zapomenou. „Je naprosto zjevné, že on to věděl před volbami. Buď do té kampaně vůbec neměl jít, nebo to měl říct na začátku, že nebude půl roku vykonávat mandát. Čekat, že to někdo spočítá za 3,5 roku, to je myslím skutečně alibismus,” prohlásil olomoucký politolog.

Kriticky tuto obhajobu okomentoval i Mrklas, který Rakušanova slova označil za aroganci.