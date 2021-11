Armáda převeze část nemocných z Brna do Prahy

„Převozem celkem 17 pacientů se nám alespoň na chvíli uleví. Nejde o to, že bychom nemohli vytvořit nová lůžka. Problémem je to, že už nemáme další vysoce specializované ruce, které by byly schopny o lidi v nejvážnějším stavu pečovat,“ řekla Právu mluvčí fakultní nemocnice Veronika Plachá. Zdůraznila, že přestože 15 pacientů, které čeká cesta do Prahy, je po zdravotní stránce v lehčím stavu, jde o lidi, u nichž bude nutná delší hospitalizace.