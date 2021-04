Arenberger: Na PSA zapomeňte

„My jsme se rozhodli, že půjdeme trochu jiným směrem. Na psa zapomeňte, pokud to není váš pes v boudě na dvorku,” prohlásil nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Ministerstvo podle něj připraví jiný systém.

Nový PES: Do restaurací a hotelů jen s negativním testem

„My v podstatě budeme vycházet z toho, co v tom psovi je. Tedy z těch jednotlivých skupin, ale i ty mohou doznat nějakých změn podle toho, jakou jsme měli třeba zpětnou vazbu už v té první verzi. Zároveň to chceme ještě doladit se zájmovými skupinami,” osvětlil ministr s tím, že nějakou verzi nového systému by mohl resort představit třeba za 14 dní.