Arenberger dodá Babišovi šanon dokumentů. Žádné zásadní pochybení tam není, tvrdí

Arenberger je přesvědčen, že se žádného zásadního pochybení nedopustil a dokumenty to dokládají. Jak s obsahem materiálů po víkendu naloží Babiš, je podle ministra na něm.

„Ten šanon je asi 15 centimetrů tlustý. Z mého pohledu vysvětluje problematiku tak, že tam nikdy nedošlo, kromě toho zadání pozemků do majetkového přiznání, které jsou stejně ale dostupné na katastru, k nějakému zásadnímu pochybení,” uvedl na tiskové konferenci ministr.

Je to šlendrián. Nevím, kdo mu radí, řekl Babiš k Arenbergerovi

Premiér ve čtvrtek uvedl, že nového ministra v současné době nehledá. Nerozumí ani dotazu, jestli se Arenbergera chystá odvolat. „Pokud to bude mít v pořádku, tak není důvod ho odvolávat. Já řekl, že si vezmu ty papíry. To bude nějaká velká hromada,” uvedl. Doplnil, že detaily nezná. „Já se s tím obeznámím, a potom to budu řešit,” doplnil.