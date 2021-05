Arenberger by měl skončit, míní šéf komunistických poslanců Kováčik

Kauza kolem ministra Arenbergera vypukla v posledních dnech poté, co média upozornila na možný střet zájmů. Arenberger například podle SeznamZpráv ke konci roku 2020 v majetkovém přiznání přiznal mnohonásobně vyšší majetek a příjmy, než udával v předchcozích letech. V dokumentech se objevilo více než 60 nemovitostí a několik desítek milionů.

Podobného názoru jako Kováčik je i předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Ani ho neuspojilo vysvětlení Arenbergera, kdy se odkázal na svého právníka. „Nevím, jestli je to věrohodné. On říká, že chybu udělal jeho právník. Zodpovědnost ale má ten, kdo podává majetkové přiznání,” řekl k věci Faltýnek s tím, že nechce komentovat, zda by premiér Andrej Babiš měl odvolat Arenbergera z funkce.