Apokalyptické řeči nejsou na místě, říká plzeňský biskup

Naprosto radikálně. Podstatou práce kněží je osobní kontakt a ten není možný. Musíme proto řešit, jak se starat o věřící v těchto nových časech. Obtelefonoval jsem všechny kněze v plzeňské diecézi a řekl jsem jim, že máme dva nástroje: telefon a kolena. To znamená, že musí mluvit aktivně se svými věřícími a modlit se.

Říkám jim, že je to tajemství zla a bolesti, na které neexistuje logická odpověď, a že to tak bylo vždy.

Neřekl bych, že by lidstvo potřebovalo lekci, ale mělo by toho využít k tomu, aby nás to posunulo.