Antivirus A i B se prodlouží do konce října, odklepla vláda

Antivirus se prodlouží do konce října. V pondělí to schválila vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Program má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a chránit je před propuštěním. Na Twitteru to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).