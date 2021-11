ANO hledá místopředsedu Sněmovny. Ve hře je Havlíček, Jermanová i Nacher

„Tuhle věc bude řešit náš (poslanecký) klub,“ uvedl šéf ANO Andrej Babiš pro Novinky. Dotazu, koho by sám viděl na místopředsednickém postu nejraději, se však vyhnul.

Podle informací Novinek je však ve hře i varianta, že ANO sáhne po dalším z nominantů, jenž se do vedení Sněmovny v prvním hlasování nedostal. Kandidaturu končícího dvojministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na post předsedy dolní komory nakonec poslanci odmítli kvůli neslučitelnosti funkcí. Křeslo následně obsadila šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Také Havlíček by proto mohl nominaci obdržet. Záleží však na tom, jestli bude kabinet stále v demisi ve chvíli, kdy se volba uskuteční. V případě, že by tomu tak bylo, sněmovní většina by zřejmě jeho kandidatuře opět zamezila.