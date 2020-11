ANO a ČSSD vymazaly v Senátu své značky. Jmenují se Proregion

Ten odmítl, že by šlo o distanci od vládní politiky a domovských partají. „To v žádném případě. Každý pracujeme ve svém regionu, každý jsme zvoleni za nějaké hnutí. Tím, že jsme se jako strany dali dohromady, tak jsme si zvolili takový název,“ dodal.

Na dotaz, zda jde o snahu distancovat se od vládní politiky, odpověděl Vícha, který byl tvrdým odpůrcem vstupu ČSSD do vlády: „Nemyslím si, že bychom předtím hlasovali ve sto procentech pro vládní návrhy, máme svůj rozum. Tak to bude i nadále, dobré návrhy budeme podporovat a špatné podporovat nebudeme.“

Premiér a lídr ANO Andrej Babiš řekl Právu, že se změnou názvu nemá problém. „Koneckonců stále opakuji, že naše hnutí je pro všechny, tedy i pro regiony. Takže mi to nevadí,“ podotkl.

Vicepremiér a předseda soc. dem. Jan Hamáček také se změnou názvu neměl problém. „Věděl jsem o tom, je to výsledek dohody senátorů ANO a ČSSD. Je to jejich věc,“ uvedl.

Být členem klubu přináší senátorům výhody, na které by jako nezařazení nedosáhli. Klub může využívat senátních místností i technických prostředků.

Na úhradu svých nákladů dostávají z rozpočtu Senátu příspěvek, jehož výše se určuje podle počtu jeho členů. Měsíčně je to pevná částka 31 850 korun plus na každého člena 6615 korun. Z těchto peněz si kluby kupují spotřební materiál, předměty do výše 40 tisíc korun za kus, výdaje za pohoštění při pracovních jednáních klubů, výdaje za činnost pracovníků klubů či za odborná stanoviska a posudky expertů.