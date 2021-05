Americké konvoje v noci projedou Českem

První část konvoje by měla v sobotu večer překročit hraniční přechod Rozvadov, pokračovat po D5 k Praze, napojit se na D1 a nad ránem dorazit do Rančířova na Jihlavsku, kde ve stanovém táboře budou vojáci odpočívat. V neděli večer budou pokračovat po D1 do Brna a po D2 na hraniční přechod Břeclav.