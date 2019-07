ren, zpe, Novinky

O variantě předčasných voleb v souvislosti s možným odchodem soc. dem. z vlády se v neděli zmínil premiér Andrej Babiš. „Myslím, že soc. dem. neodejde, to by byla sebevražda a de facto by to znamenalo předčasné volby,“ uvedl premiér s tím, že v takovém případě by začal jednat se zástupci parlamentních stran. Vyloučil ale spolupráci s SPD Tomia Okamury. [celá zpráva]

Podporu má i u některých poslanců. „Sněmovna neustále něco odkládá, protože místo toho řeší jednu krizi za druhou. Novely musejí čekat, až se projedná velká politika a skončí obstrukce. Tohle nemá cenu. Řešením jsou předčasné volby. Pojďme do nich,“ uvedl poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Babiše podpořila i poslankyně Barbora Kořanová (ANO) s tím, že předčasné volby jsou opravdu varianta, spíše k nim ale podle ní nedojde.

„Myslím si, že ČSSD vládu neopustí, protože pouze uvnitř vlády může realizovat svůj program. Nedokážu si představit například variantu s SPD, což však včera vyvrátil i pan premiér,“ napsala Novinkám.

Pokud dojde k nedohodě a rozbila by se koalice, tak jedna z variant jsou předčasné volby Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) doufá, že se krize uklidní po úterní schůzce prezidenta, premiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka.

„Věřím v moudrost všech pánů, co se té schůzky zúčastní. Budou hledat řešení, které bude schůdné pro všechny,“ prohlásila Dostálová v pondělí na jednání kabinetu.

Možnost předčasných voleb ale nevyloučila. „Ta varianta je vždycky. Pokud dojde k nedohodě, rozbila by se koalice a vláda by nepokračovala dál, tak jedna z variant jsou předčasné volby,“ připustila Dostálová.

Brabec varuje před destabilizací



Podobně se vyjádřil i šéf resortu životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Je tam jednoznačně vůle premiéra a hnutí ANO tu situaci nevyhrotit. Pevně věřím, že se podaří najít nějaké řešení,“ sdělil novinářům Brabec.

Lidé podle Brabce předčasné volby nechtějí. „Zase to znamená, že se některé věci, jako například boj se suchem, zastaví. Znamená to určitou destabilizaci, věřím, že se nám to podaří vyřešit. Předčasné volby jsou krajním prostředkem,“ dodal Brabec.